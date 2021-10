Patricio Parodi tomará acciones legales contra Amor y Fuego por grabar el interior de su casa: “Hay límites”

El chico reality planea demandar al programa de Willax TV. (Foto: Instagram)

Patricio Parodi no está nada contento luego de que el programa Amor y Fuego emitiera imágenes de su fiesta de cumpleaños, que se realizó dentro de su casa ubicada en una zona exclusiva de Lima.

El lunes 18 de octubre, Amor y Fuego compartió imágenes del chico reality festejando en compañía de varios amigos y otros participantes de Esto es Guerra.

En el informe presentado, se observa a Patricio Parodi junto a una misteriosa muchacha bailando abrazados. Aunque las imágenes no son claras, la voz en off especuló que se besaron.

Lo que llamó la atención de Rodrigo González y Gigi Mitre fue la silueta de la jovencita, que sería muy parecida a la de Luciana Fuster, quien ha sido vinculada sentimentalmente con ‘Pato’ Parodi.

Amor y Fuego transmitió imágenes del interior de la vivienda de Patricio Parodi. (Foto: Captura Willax TV)

Tras la emisión de estas imágenes, el guerrero salió al frente para mostrar su total indignación hacia el programa de Willax Televisión, pues considera que se violó su privacidad.

“Me molesta mucho. Entiendo que sea una figura pública, pero hay límites, límites que no se deben pasar. Entrar a filmar desde afuera de mi casa, el espacio privado, está mal. Estoy averiguando con un abogado de la empresa de mi familia, sé que es un tema penal “, indicó para América Espectáculos.

“Hay que respetar la propiedad privada. Así como pueden grabar mi sala, mañana pueden grabar mi sala. Por más que periodista que sean, se dicen llamar periodistas, uno cuando estudia sabe cuáles son los límites. Esas imágenes están desde muy lejos, hay líneas que no se deben pasar”, agregó.

Sobre un posible acercamiento con Luciana Fuster en su fiesta de cumpleaños número 28, el guerrero negó cualquier vínculo con la influencer, ya que la considera solo una amiga .

“Siempre jugando con el morbo. Yo soy de las personas si no sé no opina, no comenta, que la gente hable o genere titulares. No se ve nada, no hay ningún beso, no hay nada. Es mi cumpleaños. Así como puedo bailar con una amiga, puedo bailar con tres o cinco amigas”, expresó.

Finalmente, le dejó un último mensaje a Rodrigo González y Gigi Mitre, presentadores de Amor y Fuego: “No se pueden jugar con ‘somos prensa’ y vayan a entrar mi privacidad. A la gente le puede gustar el morbo, pero hay que aprender a respetar”.

HUGO GARCÍA DETENIDO TRAS FESTEJAR CUMPLEAÑOS DE PATRICIO

Hugo García, fue captado el fin de semana incumpliendo el toque de queda. El influencer fue intervenido por la Policía cuando se desplazaba por las calles de La Molina a las 3 a.m.

Luego de celebrar el cumpleaños de Patricio Parodi hasta las 2 a.m., el guerrero se dirigió con su Mini Cooper a La Molina. Al parecer, para encontrarse con Alexandra Balarezzo. Pero fue allí cuando la policía lo detuvo en el camino.

Hugo García en el momento que fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. (Willax)

Hugo portaba un pase vehicular vencido a nombre de América TV, que solo lo deben utilizar las personas que deben trabajar de noche por extrema necesidad. Llamó la atención, que el chico reality también utilizó el argumento de que era embajador de la marca del auto que usaba.

Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego, comentó que hechos así hacen quedar mal a la marca. “Justamente quedas mal al usar un caro que te lo dan para que lo luzcas”, sentenció.

LUCIANA Y HUGO NOMINADOS AL ‘ROSTRO MÁS BELLO DEL MUNDO 2021′

Luciana Fuster y Hugo García han sido nominados en el concurso ‘Los 100 rostros más bellos del mundo’, que se realiza anualmente por TC Candler & The Independent Critics.

Sin embargo, no son los únicos peruanos considerados en la lista. Andrés Wiese también ha sido nominado para competir en este prestigioso ranking.

Este año, Luciana Fuster, Hugo García y Andrés Wiese compiten contra otros actores, influencers y cantantes de talla internacional como Dua Lipa, Natalie Portman, Ester Expósito, Henry Cavill, Chris Hemsworth, entre otros.

SEGUIR LEYENDO: