Alianza Lima: Marcelo Martins estaría en la mira de los íntimos, según medio boliviano

Marcelo Martins, actual delantero del Cruzeiro de Brasil, ha sido relacionado con el finalista de la Liga 1 2021, Alianza Lima. Los blanquiazules, ya clasificados directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, necesitan armar un equipo que esté a la altura del torneo y algunos nombres, como el del boliviano, empiezan a sonar en La Victoria.

El medio boliviano Deporte Total, fundado en 1977 y con señal en radio y televisión, publicó en sus redes sociales que la dirigencia de los ‘íntimos’ estarían interesados en el goleador. “Marcelo Moreno de buenas actuaciones para la selección de Bolivia, parece haber llamado la atención de los ojeadores peruanos del Alianza Lima”, se puede leer en sus distintos canales digitales.

Es importante destacar que desde Alianza Lima aún no se han pronunciado sobre las posibles contrataciones para la siguiente temporada y tampoco de las renovaciones. Recordemos que jugadores como Hernán Barcos, Wilmer Aguirre, entre otros, finalizan este año su contrato. El único que al parece tiene todo asegurado es Carlos Bustos tras las declaraciones de Miguel Pons, administrador del club: “Es una decisión del club. Él (Carlos Bustos) va seguir de todas maneras”.

Marcelo Moreno Martins disputa la Serie B de Brasil, donde el Cruzeiro hasta la jornada 38 está en el puesto 11 y por difícilmente tenga chances de ascender a primera división. El veterano de 34 años tiene contrato hasta finales del 2022, pero aún no se ha hablado de una extensión con el club de Belo Horizonte, donde juega desde el 2019.

El delantero de ‘La Verde’ nació en Santa Cruz de la Sierra, pero nunca ha jugado en la liga boliviana. Su debut lo hizo en su actual club en la temporada 2007. Es importante resaltar que este año ha jugado 11 partido con la Selección Boliviana donde ha marcado seis goles, pero en las Eliminatorias Sudamericanas ya lleva ocho anotaciones y es el goleador.

Marcelo Martins ha paseado su fútbol por Brasil, Alemania, Ucrania, Inglaterra y China. Entre los clubes más importantes están el Werder Bremen, Shakhtar Donetsk, Gremio (donde jugó con el argentino Hernán Barcos) y Flamengo.

Hernán Barcos sigue recibiendo elogios. Con el excelente momento en la Liga 1 2021, el argentino ha sido destacado por varios futbolistas peruanos, pero esta vez fue un jugador de talla internacional, actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, quien le regaló unas líneas al goleador blanquiazul, diciendo que “el fútbol peruano gana con él”.

“Barcos es una persona muy buena, es un goleador, mira que he jugado con goleadores. He aprendido mucho de Claudio Pizarro y también de Hernán Barcos, el fútbol peruano gana con él. Le deseo lo mejor y que siga siendo ese goleador del Gremio que conocí”, dijo Marcelo Martins en una reciente entrevista para el diario AS de España.

El delantero de la Selección Boliviana y Cruzeiro es el goleador de las Clasificatorias rumbo al mundial que se realizará en Asia con 8 tantos. El jugador ofensivo le marcó 2 tantos a Uruguay, uno a Chile, dos a Venezuela, uno a Paraguay, uno a Ecuador y otro tanto a Argentina. Cabe resaltar que ‘La Verde’ sumó seis puntos en esta última fecha triple y quedaron a cuatro puntos del repechaje.

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, es el jugador más influyente del club con ocho goles y ocho asistencias. Su último tanto lo marcó en la victoria 2-0 sobre UTC de Cajamarca, por la fecha 14 de las Fase 2 de la Liga 1 2021. El argentino de 37 años firmó esta temporada por el cuadro de La Victoria proveniente del Messina de Italia.

