Edgar Benítez sobre Jefferson Farfán: “Siempre lleva desayunos a los chicos. Quiere mucho al club”

Profunda admiración. Es lo que siente el futbolista de Alianza Lima, Edgar Benítez, sobre Jefferson Farfán, de quien ve su amor por el club y se preocupa por los jóvenes. Además, rescató el gran aporte que significa su presencia en el campo de juego y sobre el estado de su rodilla.

“Jefferson Farfán siempre aporta en los minutos que puede estar en la cancha o fuera de ella con los compañeros. Nos dio un premio cuando ganamos el clásico, siempre lleva desayunos a los chicos y para todos. Se nota que quiere mucho al club. Siempre trata de estar al 100%, siempre nos comenta el tema de la rodilla y hablamos de eso, sabemos que puede estar 20 minutos pero siempre marca la diferencia”, declaró el volante para el programa radial ‘Fútbol como Cancha’.

En la entrevista realizada para dicho medio, también se refirió su fichaje por el cuadro ‘blanquiazul’, recalcando que le costó en un principio el tema físico, pero que luego se pudo adaptar al equipo.

“Me llamó la atención venir a un club grande como Alianza Lima, con ese calor de la gente que llamaba la atención, además del desafío de ganar el título y jugar la Copa Libertadores. Yo vine con el objetivo de salir campeón. Cuando llegué trabajé mucho con la parte física. Cuando me tocó adaptarme me costó un poco, pero me fui soltando de a pocos hasta encontrarme de la mejor manera”, señaló el jugador de 33 años.

Además, no escatimó en dar su opinión sobre la posible llegada de Paolo Guerrero al elenco de La Victoria, consciente de lo que representa su figura. “Todos estamos ilusionados con la posibilidad de que venga Paolo Guerrero, sabemos lo que representa y la amistad que tiene con Jefferson. Pero ahora estamos enfocados en la liga y pelear en campeonato”, comentó el ‘Pájaro’ Benítez.

Finalmente, se refirió al hecho de la confirmación de público para las finales ante Sporting Cristal. La influencia que significa el apoyo de los hinchas y la compenetración del equipo rival. “Influye mucho jugar con gente por varios motivos, están siempre alentando y apoyando. Es una energía distinta y la gente siempre nos sigue apoyando en las afueras de los estadios, esperamos verlos en el estadio”.

“Estamos confiados de lo que venimos haciendo hasta ahora. Sporting Cristal es un buen equipo, vienen jugando juntos hace tiempo así que creo que será un partido bien importante, ellos saben a buscar el partido al igual que nosotros”, finalizó el volante que fue internacional con la Selección Paraguaya en 58 ocasiones y disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

FINAL DE LA LIGA 1

Sporting Cristal y Alianza Lima, ganadores de la Fase 1 y Fase 2 respectivamente, jugarán la final de la Liga 1 2021 en vibrantes choques de ida y vuelta. Estos cotejos se llevarán a cabo el 21 y 28 de noviembre en Lima. Eso sí, la localía dependerá del que quede primero en el Acumulado: de momento los ‘blanquiazules’ tienen un punto de ventaja sobre los ‘celestes’ a falta de 2 jornadas.

Por ello este domingo 24 de octubre ambos finalistas se enfrentarán en un clásico previo en el que definirán el acumulado.

Para este partido los hinchas no podrán asistir al estadio y deberán ver el duelo a través de la señal de GOLPERU.

