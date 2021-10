Richard Rojas asegura que si la fiscalía se lo recomienda, renunciaría como embajador en Venezuela

Embajador asegura que sus delitos no son imputables

Siguen las polémicas tras la designación de Richard Rojas como el flamante embajador del Perú en Venezuela. Recordemos que el Ministerio Público, ha sindicado al político como hombre de confianza de Vladimir Cerrón en el caso Los Dinámicos del Centro.

Ante esto y tras las investigaciones en su contra, se pronunció y aseguró que si la fiscalía plantea que permanezca en el país, renunciará a su cargo para garantizar su presencia en el proceso.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

Como ya muchos lo saben, la Cancillería confirmó este último viernes que Venezuela había aceptado el nombramiento de Richard Rojas, secretario general de Perú Libre en Lima e implicado en el caso Los Dinámicos del Centro, como embajador.

“En la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha otorgado el beneplácito de estilo para el señor Richard Fredy Rojas García como nuevo Embajador del Perú”, aseguró Torre Tagle.

PARA RICHARD ROJAS EN VENEZUELA EXISTE DEMOCRACIA

El nuevo embajador de Perú en Venezuela, Richard Freddy Rojas García, consideró que en ese país sí existe una democracia a pesar de las restricciones que ha realizado el gobierno de Nicolás Maduro. En una entrevista en RPP Noticias sostuvo que mientras exista un Poder Legislativo, sí existe democracia.

“Yo estuve como en el año 2018 en las elecciones de Venezuela. Yo estuve viendo las elecciones y se dieron de una manera transparente y tranquila”, dijo. “Para nosotros, nuestra postura partidaria es que Venezuela es democrática. En Perú también hay persecución política como la que estamos viviendo los militantes de Perú Libre”, aseguró.

PIDE QUE LE TENGAN CONFIANZA

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó durante la entrevista con RPP, asegurando que es un “hombre de palabra” y que esta presto a servir a la justicia.

El nuevo embajador ante el Gobierno de Nicolás Maduro también se pronunció sobre el congelamiento de sus deudas. Como se recuerda, el poder judicial realizó esta acción, ya que este dinero fue una transferencia de Vladimir Cerrón por 376 mil soles para que sea retirado a través de un cheque de gerencia, que se trataba de una donación para un local de Perú Libre.

“Fue un préstamo que se tiene pensado hacer para una inversión en el local del partido. Ese préstamo no fue para mi persona, sino fue para el partido y teniendo en cuenta que soy el secretario general de Lima, soy el titular a quien tenía que ser dirigido dicho cheque. El Dr. Vladimir Cerrón hizo el préstamo al partido”, detalló.

Por otra parte, el ex jefe de prensa de Pedro Castillo aseguró que tiene las condiciones necesarias para ser embajador, frente a las críticas de varios sectores. Además, precisó que es estudiante de Derecho.

“Aparte de [mi carreta política], yo también soy estudiante de Derecho. Soy un político, no se olvide, y a todo ello (...) Obviamente ahí vienen los retos, ahí viene toda la experiencia que uno puede haber tenido en la vida para asumir esos retos. Yo sí me siento preparado para asumir cualquier reto”, respondió ante la interrogante.

PROCESO MIGRATORIO DE VENEZOLANOS A SU PAÍS

Sobre este tema, también se pronunció y aseguró que se encargará de que la población venezolana que quiera regresar a su país natal lo haga respetando las normas y leyes.

“El propósito principal es el retorno de los venezolanos a dicho país. Hay que entender que hoy en día hay cerca de 60 mil venezolanos que están inscritos para retornar a su país y no lo pueden hacer por la falta de la embajada y ahora que se está reiniciando la embajada, pienso que en un corto tiempo esa cantidad se va a elevar”, dijo.

