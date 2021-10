‘Patrón’ Velásquez lanzó dura crítica a Miguel Trauco sobre cambio de camiseta con Lionel Messi

El 'Patrón' es actualmente embajador del club Alianza Lima. (Foto: Compacto)

La derrota de la Selección Peruana ante la Selección Argentina quedó en el pasado, aunque hay alguien quien quedó incómodo, sobre todo, por el cambio de camiseta de Miguel Trauco. José Velásquez señaló que esa es una acción que no se debe hacer y menos en una dura derrota como la que fue en Buenos Aires.

“Eso de cambiar camiseta no me parece, y peor en una derrota” , señaló el ‘Patrón’ en una entrevista realizada al diario ‘El Bocón’. Previamente a dicha respuesta, había respondido que “cambiar camiseta me parece ridículo”. Y es que a pesar de haberlo hecho con una de las máximas glorias del fútbol como lo es Pelé, el factor de la derrota pesa.

“Cambiar camiseta me parece ridículo. El mejor del mundo ha sido Pelé, después salió Maradona, ahora sigue Messi, pero el campeón del mundo está vivo. Es el rey, el jefe, es el mejor del mundo de todos los tiempos”, dijo Velásquez, quien añadió que se enfrentó en dos ocasiones a ‘O Rei’ pero no llegó a intercambiar la ‘mica’.

Además, se animó a hablar sobre Yoshimar Yotún, quien no tuvo una buena noche en el Monumental de River Plate ante la ‘Albiceleste’. Cree que patear un penal es más difícil de lo que parece y los nervios juegan un papel muy importante. “El que hace remate del penal entra súper nervioso. Nadie me puede decir lo contrario. Esos nervios, prácticamente, demoran quince minutos para que desaparezcan, por eso no mantienes una regularidad por no interiorizar los nervios. De repente piensa hacer una cosa y sale otra. Los nervios son determinantes”, comentó el ex mundialista de Argentina 78′ y España 82′.

Cabe resaltar, que no es la primera vez que el ex futbolista de Alianza Lima critique a los jugadores de la ‘bicolor’. En la previa del duelo ante los argentinos, declaró para el medio ‘Las Voces del Fútbol’ y mencionó que Jefferson Farfán ya debería retirarse. “Farfán ya debe retirarse. Después de haber sido exitoso ahora solo puede jugar pocos minutos. Si no resiste todo el partido ya debe dejar de jugar”, manifestó el ‘Patrón’.

Alexander Callens le pidió la camiseta a Messi, pero ya había acuerdo con Miguel Trauco

El final del Perú frente Argentina en el estadio Monumental dejó algunas caras largas y otras de felicidad, declaraciones y celebración de la hincha albiceleste, pero, además, también un encuentro entre Alexander Callens, central de la Selección Peruana, y Lionel Messi, leyenda del cuadro gaucho. El peruano le pidió la camiseta número 10 al finalizar el encuentro, pero esta ya estaba reservada.

En la previa del encuentro, el número 30 del PSG y Miguel Trauco habían coordinado intercambiar camisetas al finalizar el partido en Buenos Aires, pero, cuando Wilton Sampaio tocó el pitazo final con el 1-0 a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni, el central peruano se apuró para intentar llevarse la 10 de la Selección Argentina, sin embargo, ya estaba planeada para el lateral izquierdo.

En la imagen se ve claramente como la ‘Pulga’ le dice no al representante peruano y al instante apunta a el jugador del Sant-Etienne de Francia. Ambos zurdos se sacaron la camiseta al mismo tiempo y cambiaron la número seis del peruano por la gloriosa diez del argentino. Es importante resaltar que Lionel Messi no ha anotado goles ante la Selección Peruana.

La bicolor cayó ante la albiceleste de visita y se quedó con 11 puntos en la tabla de posiciones de las Clasificatorias a Qatar 2022. En las fechas triples de octubre y septiembre, los dirigidos por Ricardo Gareca solo sumar siete puntos de 18 posibles. En la siguiente jornada, la blanquirroja se medirá ante Bolivia y Venezuela, primero de local y luego de visita.

