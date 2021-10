Yoshimar Yotún llegó a México y tuvo tierno recibimiento de sus hijos

Yotún celebrando su gol imitando al dibujo animado Pocoyó. (Foto: Getty Images)

Engriendo a papá. Yoshimar Yotún dejó atrás el episodio amargo del penal y, en su regreso a México, fue recibido de la forma más tierna por sus dos hijos, quienes no dudaron en brindarle muestras de cariño. Esto fue captado por la esposa del futbolista, Alessandra Cordero.

“Llegó papi” , fue el mensaje que publicó la pareja de ‘Yoshi’ en su cuenta de Instagram, acompañado por emojis de corazón y etiquetando al jugador, quien se mostró sorprendido por el regalo. “Bienvenido a casa papito. Te extrañamos mucho. Eres el mejor” , se lee en una de las cartulinas que muestra su hija mayor.

Recibimiento a Yotún por parte de sus hijos: (Foto: Captura Instagram Alessandra Cordero)

No es la primera vez que Alessandra deja muestras del respaldo que le brinda al ex jugador de Sporting Cristal. Y es que cuando salieron campeones en México con el Cruz Azul, también subió una foto con él sosteniendo el trofeo y un cariñoso mensaje: “Con mi campeón!!! Gracias Dios” , se visualiza en la publicación.

Sin duda, en los momentos donde aparecen situaciones complicadas, es donde la familia aparece y está para apoyar a uno, dándole las fuerzas para que salga adelante. Y es que a pesar de haber fallado el penal que pudo significar el empate transitorio, Yotún es uno de los futbolistas más esenciales que tiene Gareca en su esquema táctico.

'Yoshi' y su esposa tras título en México. (Captura Instagram Alessandra Cordero)

De hecho, recientemente el portal estadístico SofaScore, indicó que el centrocampista nacional es el jugador con más pases hacia adelante en las Eliminatorias con 118 realizados, resaltando la labor y lo imprescindible que es para el juego de Perú.

RESPALDO DE LA ‘BICOLOR’

Después de este fallo, el atacante peruano recibió muchas críticas de parte de enojados hinchas que no le perdonaron errar el tiro que nos podía hacer sumar puntos. A partir de esto, varios seleccionados nacionales compañeros de Yotún no dudaron usar sus redes sociales para mostrarle su apoyo y confianza al futbolista peruano.

Sergio Peña, Gianluca Lapadula, Luis Advíncula y Miguel Araujo son algunos de los compañeros que le dedicaron afectuosos mensajes resaltando que Yotún es un ejemplo para ellos y el cariño que sienten hacia él.

“Eres un ejemplo, mano”, escribió el delantero del Benevento, quien ya le había mostrado su apoyo durante la conferencia de prensa luego de la derrota ante Argentina, donde no dudó en afirmar que él seguiría a ‘Yoshi’ a todos lados.

Luís Advincula no se quedó atrás y le dedico un mensaje que lee “Contigo siempre, te amo” acompañado de emojis enamorados.

Miguel Araujo hizo lo propio y se sumó a los mensajes escribiendo “Dámelo siempre a este capo”, seguido de un emoji de chocolate.

“Si hay alguien del que me guío cuando entreno y cuando juego es de este crack. El más clarito”, fue el emotivo mensaje que le dedico Sergio Peña en sus historias de Instagram.

Los jugadores de la MLS, Edison Flores y Andy Polo, le dedicaron mensajes similares “Te quiero mucho mi hermano”, escribieron acompañado de fotos de momentos junto a ‘Yoshi’ durante los entrenamientos.

LAS AMENAZAS

A su regreso del país gaucho, el mediocampista de la selección peruana conversó con la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez y señaló sentirse apenado luego de recibir alrededor de 300 mensajes amenazantes en su número privado, situación que lo llevó a borrar su WhatsApp. El jugador de Cruz Azul de México expresó que recibir este tipo de amenazas era demasiado por el fallo del penal y no se equivoca.

“Las críticas siempre van a estar ahí, es parte de esto. De ahí a atacar personalmente e incluso escribirme a WhatsApp ya es un poco exagerado. Creo que he borrado como 300 mensajes de grupos. Obviamente como peruano sí me siento mal con que otro peruano me ataque o que creen un grupo para atacarme porque fallé un penal. Creo que es un poco injusto. Obviamente entiendo que el hincha esté molesto, es normal, pero creo que fue demasiado”, declaró Yotún.

