La Voz Senior: participante argentino hizo llorar a todos con el vals “Cada domingo a las 12″ en versión tango

La Voz Senior: participante emocionó a todos con versión de vals. (Latina)

El participante argentino de La Voz Senior, Luis Ángel Reddel, que pertenece al equipo de Eva Ayllón, cantó “Cada domingo a las 12″ en la edición del jueves del reality de canto. Se animó a hacer una versión en tango del tema que compuso Augusto Polo Campos en ritmo de vals.

Aunque en el video de entrenamiento se ve que Reddel tuvo que adaptarse al tiempo del tema, poco después logró conmover a Ayllón. “Me sentí contento al haber emocionado a Eva. Es un logro porque la canción es para emocionar a cualquiera, pero parece que la interpretación también. No solo quiero emocionar a Eva sino a todo el pueblo peruano”.

Al ser consultada por el conductor de La Voz Senior, Christian Rivero por el significado de esa canción, Eva reconoció que es un tema muy complicado cuando lo escucha. Porque lo asocia con una presentación que tuvo en Chile hace unos años. Antes de subir al escenario le avisaron que su abuela había muerto. “Desde allí me quedó como una fibra triste. Y como lo hace Luis Ángel ya lo van a ver”, comenta.

El participante del programa, efectivamente, cantó el tema con mucho sentimiento y con la cadencia del tango acompañado de bandoneón y piano. Todos los coaches del programa quedaron conmocionados y no pudieron evitar derramar algunas lágrimas. Daniela Darcourt, los hermanos Galán de Pimpinela y Tony Succar.

“Gracias por representar con tanto respeto una canción icónica de la música peruana”, le dijo Christian Rivero a Luis Ángel Reddel. Mientras tanto los entrenadores consolaban a Eva que se mostró bastante emocionada.

A su turno, Lucía Galán comentó: “Nosotros a veces nos resistimos de convertir un ritmo a otro, pero cuando uno se conecta con uno y con lo que está cantando y con la emoción, es imbatible. Si uno se emociona [al cantar], a menos que seas de piedra, uno lo recibe de esa manera. Puedes cantar lo que te propongas, porque la emoción no sale de tus cuerdas vocales, sale de tu corazón. Gracias porque nos enseñas todos los días tú a nosotros cómo cantar, cómo transmitir”.

En tanto, Eva dijo que Luis Ángel no se quiere mover del Perú, “Vas a tener que quedarte y convertirte en un peruano más”. Dijo que, si bien trata de controlarse, cada vez que escucha esa canción a su hermana y a ella le afecta mucho. Le agradeció al cantante argentina por haberla escogido y le deseó la mejor de las suertes. “Eres maravilloso”, apuntó. Reddel le devolvió el halago y reconoció que ha aprendido mucho de la maestra: “Gracias a ti por todo los que me has enseñado”.

MEJORAS A SU VIVIENDA

Reddel comentó que llegó hace un año y medio al Perú y al no tener mayor sustento económico, tuvo que irse a vivir a un segundo piso de una vivienda humilde de una mujer que les ha cedido un espacio.

En el programa, al ver las condiciones en las que vivía, una empresa auspiciadora le regaló material para que pudieron acondicionar el techo de su vivienda. Su pareja de nacionalidad venezolana llamada Sandra apareció en el programa y agradeció emocionada a cada una de las personas del show.

Pasado ese momento, Christian Rivero le pidió como favor a Eva Ayllón que cante el tema ‘Cada domingo a las 12′ y ella lo hizo, volviendo a emocionar a todo el jurado. Al momento de la votación, la criolla eligió primero a Reddel para que pase a la semifinal de La Voz Senior.

