5 lugares en Perú para ver estrellas y recargar energía con la Pachamama

Destinos en Perú para ver las estrellas al aire libre. Créditos: @peru Instagram

El territorio peruano ofrece a sus habitantes y turistas escenarios increíble e inigualables para poder acercarte a la naturaleza y al misticismo de sus tierras. Una de las actividades favoritas para realizar en la noche es el avistamiento de estrellas, este espectáculo único que podrás ver gratis, mientras te recuestas en el gras y cargas energía con la pachamama, la madre tierra y diosa de la fertilidad.

Te animamos a despertar tu espíritu viajero para que recorras los mejores destinos del Perú para desconectarte de la rutina, escapar del estrés de la ciudad y ver este espectáculo en el cielo. Puedes planificar tu viaje, comenzando por elegir el mejor mes y día para comprar boletos baratos. ¡Comencemos!

1. Nuestra primer ruta inicia en Pucallpa, ubicada en Ucayali de la selva peruana. Podrás recorrer sus aguas de días y ver un cielo totalmente despejado adornado por estrellas luminosas que encantan a todos aquellos que llegan a este destino turístico favorito de los extranjeros. Encontrarás varios hoteles que tienen en sus instalaciones miradores y áreas verdes para poder ver este espectáculo que nace todas las noches.

2. La siguiente parada es el Valle Sagrado, ubicado en Cusco. Para llegar, toma un auto en dirección al noreste de la ciudad del Cusco, no demorará más de 25 minutos. En este destino confirmarás cómo el reflejo de estos cuerpos luminosos despiertan la magia en las lagunas de Piray y Huaypo, así como Ollantaytambo y Moray, pasando por Chinchero y Pisac. Es una de las mejores opciones para acercarte a la naturaleza.

3. Pisamos Ayacucho, otro de los territorios valiosos de los incas. En la ciudad verás de cerca las estrellas y te sentirás como parte de ellas en el cielo. Podrás observar como aparecen en lo alto, convirtiéndose en un atractivo turístico. Una de las mejores experiencias es vivir esto desde el mirador de Yanahuara, teniendo de fondo al majestuoso Misti.

4. Es momento de visitar el “Machu Picchu de Lima”, Rupac, ubicado en Huaral. Este es un escenario imperdible para aquellos cazadores de estrellas. Está ubicada a 6 horas de Lima y puedes acampar o subir al techo de tu vehículo para ver de cerca el cielo estrellado que ofrece. Si permaneces ahí hasta la madrugada, lograrás ver el increíble “colchón de nubes”.

5. Reserva Nor Yauyos y Marcahuasi. Si recién empiezas en este tipo de aventuras de viajes cortos, estos dos destinos sí o sí deben estar en tu lista si quieres ver estrellas en Perú. Puedes llegar en carro particular o servicio privado. La mayoría de los hospedajes tienen áreas libres que no interrumpen la vista del cielo. En medio de la pandemia, puedes acudir a estos escenarios tomando todas las medidas de bioseguridad para evitar contagios COVID-19 mientras acampas para no perderte este show mágico.

¡Visita Canta en Lima! Esta ciudad ubicada entre la costa y sierra de Lima es un destino perfecto para unas vacaciones y alejarte del ruido de la ciudad. En Obrajillo existen áreas para acampar cerca al río Chillón, rodeado de naturaleza y sin luces artificiales, lo que permite que puedas ver el cielo despejado y las estrellas alumbrando toda el área.

