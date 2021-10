Tomás Angulo sobre Paula Arias tras regresar con Eduardo Rabanal: “no vale la pena volver tan rápido”

El psicólogo se presentó en el programa de Magaly Medina para opinar sobre el regreso de Paula Arias con Eduardo Rabanal. Foto: (Instagram/Pantallazo)

El pasado 13 de octubre, el psicólogo Tomás Angulo se presentó en el programa Magaly TV La Firme para conversar con la periodista sobre los diferentes casos que de infidelidad y reconciliación que se vive en nuestra farándula.

El especialista fue consultado por la Urraca sobre la reciente reconciliación de la salsera Paula Arias y Eduardo Rabanal. Luego de presentar un informe sobre las razones de la cantante para regresar con su expareja, la conductora confesó que al parecer existe otra chica que habría mantenido conversaciones con el pelotero y espera se anime a hablar para “quitarle la venda de los ojos” a la cantante.

“Yo tengo algo bien claro, todo cae por su propio peso. Yo he visto muchas reconciliaciones buenas y malas, simulaciones y arrepentimientos genuinos. Hay criterios para perdonar a una persona”

Tras las palabras de Angulo, Magaly mostró una fotografía que habría subido Rabanal a sus redes sociales junto a su familia, amigos y su actual pareja. “Ella se sentirá parte de, me ha llevado a su entorno familiar”, expresó la Urraca como si fueran las palabras de la salsera.

“Yo creo que algunas mujeres tienen que chocarse y darse cuenta por si solas, es una forma de aprender. Yo quisiera creer que me estoy equivocando pero por lo que veo, aquí hay gato encerrado”, insinuó Tomás.

Magaly mencionó las ultimas declaraciones de Paula en el programa En Boca de Todos donde afirmaba que sí confía en Eduardo Rabanal. “Generalmente lo más inteligente es no decir eso (confío en mi pareja) porque es como escupir al cielo”, señaló el especialista.

Finalmente, antes de culminar con el programa, Magaly le indicó al psicólogo que se dirija de frente a Paula Arias para que le aconseje como especialista.

“Mira, no hubieras regresado tan pronto, él tendría que haber hecho más mérito, tendrías que darle más espacio para que él te revalore, te busque. Que él te demuestre realmente que está muy enamorado de ti. Tú has vuelto muy rápido y al hacerlo, al hombre le dejas la idea: que fácil, que sencillo. No vale la pena volver tan rápido”, sentenció Tomás Angulo.

PAULA ARIAS SE RECONCILIA CON EDUARDO RABANAL

La salsera Paula Arias reveló en el programa En Boca de Todos que se ha reconciliado con Eduardo Rabanal en una divertida secuencia donde la salsera fue interrogada por Tula Rodríguez.

Después de haber anunciado el fin de su relación el pasado mes de septiembre la cantante afirmó que actualmente se encuentra en una relación con el futbolista. “En qué momento te encuentras en tu historia con Eduardo Rabanal”, fue la primera pregunta de la conductora.

“En el momento indicado para mi, en el momento que yo sentía que estaba preparada”, contestó la cantante que fue interrumpida rápidamente por Tula, quien le preguntó “¿Son pareja?” y la respuesta final de Arias fue contundente “Sí, en la actualidad si”.

Asimismo, Paula señaló que respeta las distintas opiniones y consejos que escucha los diferentes programas de televisión pero que ella es la única que sabe lo que está viviendo. Tras escuchar sus palabras, Tula no dudó en preguntarle si confía a ciegas en su actual pareja.

“Así como soy una mujer que ustedes vieron que me puedo levantar, seguir y crecer sin necesidad de tener al lado a ninguna otra persona. Ahora si puedo pararme de frente y decir que sí confío en mi pareja”, sentenció la salsera.

SEGUIR LEYENDO