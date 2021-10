Tula Rodríguez señala que el ‘Loco’ Vargas le parece un “cholón guapo”

Tula Rodríguez aseguró que Juan Manuel Vargas no era su agrado. (Foto: Instagram)

¡No era de su agrado! El programa En boca de todos celebró de una peculiar manera el cumpleaños de Juan Manuel Vargas. El magazine de América Televisión comparó la apariencia que tiene el exfutbolista ahora, con el de su pasado. Tula Rodríguez, al ser consultada si en algún momento le gustó, tuvo una curiosa respuesta.

“ La verdad es que a mí nunca me ha gustado el ‘Loco’ Vargas. A mí me parece un cholón guapo ”, afirmó la conductora de televisión ante la consulta de uno de sus compañeros.

Por su parte, Gino Pesaressi le consultó a Karen Dejo si le parecía más guapo Juan Manuel Vargas de joven, o ahora que ya es mayor. La comentario de la chica reality sorprendió a más de uno.

“Yo creo que físicamente, anteriormente (cuando era joven), pero con la experiencia que ganó en los años, prefiero ahora”, dijo la modelo. De inmediato, Ricardo Rondón puso paños fríos y pidió tranquilidad. “Por favor, relájense, chicas”, indicó.

TULA RECORDÓ QUE INGRESÓ A LOS 15 AÑOS A LA TELEVISIÓN

Tula Rodríguez no ha olvidado que logró ingresar a la televisión cuando solo tenía 15 años. La conductora de televisión se sinceró y reveló que no le gustaría que su incursione en la pantalla chica a tan corta edad.

“ Tenía menos de 15 años, era una niña, no entiendo cómo, yo me muero si mi hija lo haría . Primero me fui a un concurso de “Señorita Lima” y perdí obviamente (...), luego me dijeron para entrar al staff de bailarinas, yo casi me asusto porque estaba en el colegio, fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quién decidía y él dijo que esa chiquita se quedé, me hizo bailar y así quedé”, reveló.

Asimismo, la popular ‘Peludita’ dio a conocer que fue Michelle Alexander la primera en convocarla para que incursione en el mundo de la conducción, algo en que se desempeña hasta el día de hoy.

“Michelle Alexander me llamó para hacer conducción y era entre dejar las tangas y la conducción. Yo ganaba mucha plata, pero tenía ganas de hacer otras cosas, de retarme y fui, me arriesgue y sí pues he hecho varias cosas”, comentó.

HIJA DE TULA RODRÍGUEZ ENVÍA TIERNO MENSAJE A SU PAPÁ JAVIER CARMONA

La pequeña Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, conmovió a más de uno al compartir un tierno mensaje en redes sociales recordando a su papá, quien cumplió un año de fallecido.

“ Hace un año tengo a mi ángel eterno en el cielo... Gracias Papito por la vida y por todos los recuerdos que dejaste en mi, vivirán siempre en mí corazón ”, se lee en su plataforma social.

Hija de Tula Rodríguez envía tierno mensaje a su papá fallecido. (Foto: Instagram)

¿CUÁNDO MURIÓ JAVIER CARMONA?

El exgerente televisivo Javier Carmona de 56 años, y esposo de la conductora de televisión Tula Rodríguez, murió el 30 de setiembre de 2020 tras permanecer dos años en estado vegetativo.

