Samahara Lobatón gastó 30 miles soles en el primer añito de su hija y sin canje: “Hemos ahorrado”

La hija de Melissa Klug realizará un evento de lujo. (Foto: Captura América TV / Instagram)

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, celebrará este viernes 15 de octubre el primer añito de su hija Xianna con una fiesta de lujo. El costo total de este evento habría sido de 30 mil soles. ¿Fue canje?

La engreída de Melissa Klug se presentó en el set de En boca de todos para contar todos los detalles de la fiesta de cumpleaños de su pequeña, quien es fruto de su relación con su expareja Youna.

Al verla tan emocionada, Tula Rodríguez le consultó si el motivo de su felicidad era porque se acercaba el cumpleaños de su primera hija.

“Por supuesto, Xianna está a un día de cumplir un añito, y en verdad nosotros que somos sus papás estamos tirando la casa por la ventana. Yo le digo al cumpleaños de Xianna con mis hermanas en ‘Xixi fest’”, adelantó la hija de la empresaria.

Tras ello, la exchica reality contó que la fiesta de cumpleaños tendrá una temática de Disney, por lo que las invitaciones, la decoración y hasta la comida “tendrán un detalle mágico”.

Lo que sorprendió a los conductores, entre ellos Maju Mantilla, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón, fue la lujosa invitación de Xianna, que fue enviada a todos los asistentes al evento.

La menor de las Klug presumió las invitaciones del 'Xixi Fest'. (Foto: Captura América TV)

“Ahora entiendo los 30 mil soles, que ha invertido en este evento para el primer año de su pequeña”, reveló Ricardo Rondón, dejando incrédulo a Nicola Porcella, quien estaba invitado al programa.

Fiel a su estilo, el presentador de América TV no fue con rodeos y le preguntó: “¿Estás gastando o todo es canje?”.

Samaha Lobatón aclaró en ese momento que nada era canje, sino fruto de su propio esfuerzo para darle a su hija la fiesta que tanto merece y sueña.

“Por favor, el papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó.

Después, confesó que ella era quién deseaba hacer una fiesta de cumpleaños por todo lo alto: “Yo quiero hacerle un año espectacular. Hemos guardado bastante para hacerle el añito que ella se merece”.

El evento se llevará a cabo este fin de semana. Por el momento, la hija de Melissa klug se encuentra compartiendo todos los preparativos del evento através de sus redes sociales.

SAMAHARA LOBATÓN SE CONVIERTE EN MADRE

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, Samahara Lobatón, se convirtió en madre por primera vez el 15 de octubre de 2020.

Aunque la fecha del parto estaba programada para noviembre de ese año, la joven de 18 años fue sometida a una cesárea de emergencia.

“El doctor me dijo que tenía que sacarme a Xianna porque estaba bajando su frecuencia cardiaca y eso era malo. A las 2 de la tarde, entré a sala de operaciones. Me pusieron la epidural y no me dolió nada. Estaba súper nerviosa”, contó la hija de Abel Lobatón.

Su bebé nació a las 36 semanas y con 2.300 kg. Xianna es la primera nieta de Melissa Klug, quien se mostró emocionada al tener a la pequeña en brazos.

NO REGRESÓ CON YOUNA

Youna dejó en claro una vez más que no se reconcilió con Samahara Lobatón, con quien tiene una hija llamada Xianna.

La menor de las Klug dejó abierta la posibilidad de retomar la relación sentimental, pero el barbero asegura que solo existe un trato cordial entre ellos por el bienestar de la pequeña.

“No estamos en una relación . Ella ha dicho que solo tenemos una relación de padres y eso estamos tratando de llevarlo de la mejor manera”, dijo para las cámaras de Amor y Fuego.

