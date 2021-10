Perú vs. Argentina: Periodista argentino ve a Gianluca Lapadula en un nivel inferior a Paolo Guerrero

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula compartiendo minutos en campo. (Foto: difusión)

No llega su nivel. El periodista argentino Hernán Sisto indicó en una entrevista a ‘Las Voces del Fútbol’ que Gianluca Lapadula es un buen futbolista para la Selección Peruana, pero que le falta para llegar al nivel de Paolo Guerero, quien no podrá estar presente en el duelo ante Argentina por lesión.

“Para Argentina es importante que no juegue Guerrero. Lapadula es un gran jugador, pero Paolo es superior”, señaló el periodista de la cadena TyC Sports, resaltando que el delantero del Benevento de Italia es una importante pieza para el esquema peruano, pero que lo logrado por el ‘Depredador’ es ampliamente superior.

Motivos no faltan, ya que Paolo lleva más partidos en la selección que Lapadula. De hecho, el actual jugador del Inter de Porto Alegre lleva 39 goles y 8 asistencias en 108 partidos con la ‘bicolor’. Mientras que el nacido en Turín recién se incorporó a la ‘blanquirroja’ antes de la Copa América de este año. En este lapso de tiempo lleva 3 goles y 3 asistencias en 14 encuentros disputados.

¿PERÚ CON POSIBILIDADES DE GANAR?

Además, Sisto cree que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, no guardará a las figuras de su plantel y mandará el mejor once posible con Lionel Messi a la cabeza. Eso no quita que Perú, que siempre le ha hecho buenos partidos, pueda competir y traerse a Lima al menos un punto para seguir con vida en las Eliminatorias Sudamericanas. “Argentina no subestima ningún rival y Scaloni pondrá lo mejor para el partido. Tranquilamente Perú puede sacar un empate”, sostuvo el periodista argentino.

CARLOS ZAMBRANO

Por otro lado, se refirió al defensor nacional Carlos Zambrano, de quien comentó que no se ha adaptado al fútbol ‘gaucho’ y por ello su suplencia en Boca Juniors. “Zambrano ha demostrado poco y nada en el fútbol argentino. No se pudo ganar el puesto en Boca”, puntualizó Sisto.





DUELO EN EL ARCO

No cabe duda de que la posición de arquero es una de las más difíciles en el fútbol. El más mínimo error te puede costar un gol e incluso perder un partido por más que hayas atajado la mayoría de disparos. Pedro Gallese y Emiliano Martínez, porteros de ambas selecciones lo saben y tendrán la misión de defender su arco con la mayor responsabilidad, pues sus selecciones buscan asegurar los objetivos, tanto de asegurar la clasificación al Mundial como es el caso de Argentina, y luchar por el repechaje en el caso de Perú.

PERÚ VS. ARGENTINA

La blanquirroja terminará esta fecha triple enfrentando a Argentina, actual campeón de la Copa América, el jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez a la 6:30 p.m. hora peruana.

Los seleccionados se encuentran entrenado en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield. Asimismo, se informó que la bicolor también entrenaría en la Casa Amarilla de Boca Juniors.

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

PERÚ VS ARGENTINA: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Gabriel Costa; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi; Nicolás González, Lautaro Martínez.

