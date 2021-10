Perú vs. Argentina: FIFA abre encuesta sobre Pedro Gallese y Emiliano Martínez

Es la primera vez que ambos porteros coincidan en campo, ya que en la ida atajó Armani. (Foto: Compacto)

Lucha por el arco. Pedro Gallese y Emiliano Martínez fueron sometidos mediante una votación realizada en una ‘story’ de Instagram dentro de la cuenta de la FIFA con la pregunta ‘¿A quién elegirías para bloquear un gol?’. Esto como parte de la previa del partido entre las selecciones de Perú y Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Evidentemente, los usuarios no tardaron en hacerse presentes. En este caso, el arquero argentino es el que lleva la delantera con un favoritismo del 85% con respecto al 15% de las personas que eligieron al guardameta peruano. Y es que Martínez se hizo figura de la ‘Albiceleste’ y mundialmente conocido gracias a la peculiar forma en la que atajó los penales en el duelo con Colombia por la Copa América de este año. Justamente, el haber sido el arquero con la que su selección se hizo con el torneo fue lo que le permitió asegurarse con el titularato. No por algo se ganó el cariño de los hinchas argentinos, quienes no extrañan a Franco Armani en la portería.

ESTADÍSTICAS

Veamos los números que dejan ambos extraordinarios porteros.

En Selección:

En los once partidos disputados por el presente proceso clasificatorio, el ‘Pulpo’ lleva cierta ventaja, pues jugó los 90 minutos en todos. Recibió 18 tantos y dejó su valla invicta en apenas dos ocasiones: en las victorias ante Venezuela (1-0) y Chile (2-0) en Lima. En cambio, el guardameta de 29 años a lleva seis partidos jugados, concedió 2 goles y dejando el arco en cero en cuatro encuentros.

En clubes:

Pedro Gallese defiende la camiseta del Orlando City de la MLS, mientras que el ‘Dibu’ Martínez hace lo mismo con la del Aston Villa de la Premier League. El primero, la temporada pasada, disputó 16 partidos, recibió 23 tantos y dejó su valla invicta en 5 ocasiones. Mientras que Emiliano jugó 38 encuentros, con 46 tantos recibidos y 15 veces sin conceder goles.

MÁXIMA RESPONSABILIDAD

No cabe duda de que la posición de arquero es una de las más difíciles en el fútbol. El más mínimo error te puede costar un gol e incluso perder un partido por más que hayas atajado la mayoría de disparos. Por ello, ambos arqueros tendrán la misión de defender su arco con la mayor responsabilidad, pues sus selecciones buscan asegurar los objetivos, tanto de asegurar la clasificación al Mundial como es el caso de Argentina, y luchar por el repechaje en el caso de Perú.

PERÚ VS. ARGENTINA

La blanquirroja terminará esta fecha triple enfrentando a Argentina, actual campeón de la Copa América, el jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez a la 6:30 p.m. hora peruana.

Los seleccionados se encuentran entrenado en la Villa Olímpica de Vélez Sarsfield. Asimismo, se informó que la bicolor también entrenaría en la Casa Amarilla de Boca Juniors.

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.

PERÚ VS ARGENTINA: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Gabriel Costa; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi; Nicolás González, Lautaro Martínez.

SEGUIR LEYENDO