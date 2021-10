Perú vs. Argentina: Javier Saviola pide respeto para la ‘bicolor’ y reconoce su crecimiento

El 'Conejo' Saviola disputó el Mundial de Alemania 2006 con Argentina. (Foto: Composición)

Palabra de conejo. En la previa por el partido entre las selecciones de Perú y Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas, la ex figura Javier Saviola, dio a conocer su opinión sobre el presente del equipo de su país, así como del crecimiento de la ‘blanquirroja’, a la cual cree que se le debe tener una mejor consideración.

“Perú siempre fue difícil. En los últimos años a Argentina, con los recientes partidos que nos hemos enfrentado siempre ha sido un rival durísimo . Sabemos que los jugadores de Perú no tienen ese margen de error. Por eso va a ser un componente muy lindo para el partido ¿no?, porque Argentina está pasando por su mejor momento y por su parte Perú con esa necesidad de empezar a ganar, creo que va a ser un partido muy emotivo”, dijo el ‘Conejo’ en una entrevista con el diario Trome sobre la dificultad y lo que habrá en juego en este emocionante encuentro a disputarse en el Estadio Monumental de River Plate.

Asimismo, reconoció la gran labor que viene realizando el entrenador Ricardo Gareca al mando de la ‘bicolor. Y es que le ha dado un alto nivel de competitividad y respeto que antes no tenía, por eso le permite jugar de igual a igual con otras selecciones. “Hay que reconocer que el fútbol peruano ha crecido muchísimo en los últimos años de la mano de Gareca, y sus jugadores se han transformado y se han hecho importantes. Perú ya es una selección que compite y se hace respetar, que quiere entrar a los mundiales, que no se le hace fácil jugarles a los rivales ”, comentó el ex delantero que paseó su fútbol por el Barcelona y el Real Madrid, entre otros clubes.

Por otro lado, en cuanto al planteamiento que puede hacerle Perú para complicar a la ‘Albiceleste’, admitió que es complicado por el gran rendimiento que tienen los dirigidos por Lionel Scaloni, sobre todo tras la consecución de la Copa América 2021. “Es complicado plantear un partido con una Argentina que viene a un nivel para temer, porque sin duda viene bien en lo anímico, en lo futbolístico y el aspecto defensivo . Ya vimos a Uruguay que planteó el partido con una línea de cinco, tres centrales y así, con ese sistema, Argentina con todas las posibilidades de gol que tuvo ganó el partido. Yo creo que va a tener un trabajo importante el técnico de Perú para saber que es lo mejor para su selección. Ahora mismo, creo que Argentina es un rival muy complicado para vencerlo tácticamente y Perú va a ser un trabajo perfecto si quiere ganar ”, finalizó el argentino que actualmente reside en Andorra y es parte del equipo del Barcelona Legends.

BAJAS DE PERÚ

Ante las varias bajas de la selección para esta fecha, la escuadra nacional deberá replantear su estrategia técnica contra Argentina. Como se recuerda, Perú llega al enfrentamiento con varias ausencias por lesión que se fueron informando en los siguientes de los partidos contra Chile y Bolivia. Por el momento tenemos 6 bajas confirmadas: André Carrillo, Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Yordy Reyna. Luís Advíncula se podría sumar a la lista y ser nuestra séptima baja.

PERÚ VS ARGENTINA: ALINEACIONES PROBABLES

Perú: Pedro Gallese; Jhilmar Lora, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Gabriel Costa; Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Giovanni Lo Celso, Lionel Messi; Nicolás González, Lautaro Martínez.

