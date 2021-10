Toque de queda se reduce a dos horas: ¿por qué no lo levantan por completo?

Detención en medio del toque de queda. Fuente: Agencia Andina.

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el toque de queda, a nivel nacional, será solo de dos horas: de 2 a 4 de la mañana, con la finalidad de que los negocios puedan extender su horario de atención.

Además, la medida busca facilitar el desplazamiento de estos trabajadores hacia sus domicilios, ya que los locales en donde laboran cierran al límite del toque de queda.

Según explicó el titular del Minsa, no levantarán por completo la medida restrictiva mientras el Estado de Emergencia continúe, ya que buscan evitar la realización de “fiestas covid” entre la población.

“‘¿Por qué no lo levantan (el toque de queda) totalmente?’, no queremos lo que no sucedió antes con algunas fiestas covid, que se prolongaban toda la madrugada. Queremos mantener un grado de restricción y apelando a la responsabilidad social de los jóvenes”, precisó.

En la conferencia de prensa, el ministro no precisó cuándo entra en vigencia esta medida, sin embargo, las restricciones anteriores vencen este domingo 18 de octubre.

AFORO DE ESTABLECIMIENTOS

Cevallos manifestó que la restricción en restaurantes y afines se mantendrá la restricción establecida en 60% de aforo, solo sí el espacio donde se desempeñan las funciones del local es menor de 200 m2.

“En los restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente es menor de 200 m2, se va a mantener una restricción de 60% aforo. Si el espacio es mayor, se permitirá el 100% de aforo”, comentó.

VIAJES INTERPROVINSIALES

Las personas mayores de 45 años que quieran realizar viajes interprovinciales necesitarán estar vacunados. Se dará plazo de un mes para que entre en vigencia este requisito, de acuerdo a lo dicho por el ministro de Salud.

Cabe indicar que hasta el 17 de octubre todas las provincias del país se encuentran clasificadas en nivel de alerta moderado frente a la COVID-19, de acuerdo con el Decreto Supremo 159-2021-PCM emitido a inicios de octubre.

