Perú vs Argentina: Luis Advíncula se habría desgarrado en los entrenamientos y sería baja en Buenos Aires

A pocos días del partido entre Perú y Argentina por las Eliminatorias, la ‘blanquirroja’ sumaría una nueva ausencia. La selección nacional se encontraba entrenando en Buenos Aires con miras al último encuentro de la fecha triple y, según informó la prensa local, Luis Advíncula habría sufrido un desgarro, por lo que no estaría presente en el Monumental de Núñez.

Ricardo Gareca tendría un nuevo dolor de cabeza. Debido a que, enfrentará al campeón de América con muchas ausencias y sabiendo que este partido es importante para acercarse a las posiciones de clasificación a Qatar 2022. El seleccionador nacional tendrá que reemplazar al ‘Rayo’ por uno de los dos más jóvenes de la presente convocatoria.

Oslimg Mora y Jhilmar Lora son las opciones que tiene el ‘Tigre’. El primero fue incluido recientemente en la lista de la ‘bicolor’ y sumó minutos en La Paz en una posición distinta. Sin embargo, conoce lo que es jugar de lateral y actualmente es el dueño de la banda derecha de Alianza Lima. Por su parte, ‘Lorita’ ya ha sido utilizado por el técnico argentino en la Copa América.

AUSENCIAS PERUANAS

En primer lugar, André Carrillo no pudo viajar a Buenos Aires como se planteó en un principio. El comando técnico del ‘Tigre’ había decidido que el volante peruano no participe en los partidos frente a Chile y Bolivia, con el fin de recuperarse para el último encuentro de la fecha triple. Desafortunadamente, su lesión no evolucionó de forma positiva y en las próximas horas su desconvocatoria sería anunciada.

La ‘Culebra’ se sumó a la lista de ausentes, que estaba conformada por Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Yordy Reyna.

PERÚ VS ARGENTINA

Luego de la dolorosa derrota contra la selección de Bolivia, la ´bicolor´ no tiene tiempo para desanimarse, ya que este jueves 14 de octubre se enfrentará a la selección argentina, actual campeona de la Copa América, por el último partido de la fecha triple de octubre de las Eliminatorias mundialistas.

La ´bicolor´ y la ´albiceleste´ se encontrarán casi un año después de la derrota 2-0 sufrida por el cuadro peruano a manos de los gauchos en Lima en la primera rueda de Eliminatorias Qatar 2022. El plantel dirigido por Ricardo Gareca sabe que no será un partido fácil considerando que la selección argentina se encuentra en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Más aun tomando en cuenta el resultado adverso que obtuvo Perú ante Bolivia y que Argentina llega luego de golear a Uruguay 3-0.

Para refrescar la memoria, hicimos un repaso del historial de enfrentamientos entre ambos equipos por Eliminatorias sudamericanas.

EL HISTORIAL

Perú y Argentina se han enfrentado un total de 19 veces en Eliminatorias, de las cuales 10 han sido derrotas, siete empates y sólo han conseguido dos victorias. Números que lamentablemente no favorecen a la ´blanquirroja´ pero se espera puedan mejorar para la próxima fecha.

De acuerdo al historial general de partidos entre ambas selecciones, incluidos amistosos, la ´bicolor´ se llevó cinco triunfos, 14 empates y 33 caídas.

Recordemos que la última vez que la escuadra peruana jugó de visitante en suelo Argentino logramos empatar 0-0 en la mítica Bombonera por las Eliminatorias Rusia 2018. En dicho partido la actuación de Pedro Gallese fue fundamental para que nos lleváramos ese punto que nos ayudaría tanto.

ÚLTIMOS 5 POR ELIMINATORIAS

RESULTADO-FECHA

Argentina 1-1 Perú - 11 de Septiembre 2012

Argentina 3-1 Perú - 11 de octubre 2013

Argentina 2-2 Perú - 6 de octubre 2016

Argentina 0-0 Perú - 5 de octubre 2017

Argentina 2-0 Perú - 17 de noviembre 2020

