Perú vs. Argentina: Gianluca Lapadula y el llamativo mensaje a Jefferson Farfán previo a duelo por Eliminatorias

Entre ‘cracks’. La Selección Peruana ya entrena en suelo argentino y con la mira puesta en el duelo ante la ‘Albiceleste’ por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas. En ese sentido, Gianluca Lapadula y Jefferson Farfán se dejaron ver juntos en una foto subida por el nacido en Turín a sus redes sociales bajo un mensaje halagador.

“Con el rey del chocolate. Un placer compartir con este crack”, fue lo que escribió el atacante del Benevento de la Serie B en su cuenta de Instagram luego de las prácticas de la selección en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Y es que desde esta fecha triple del proceso clasificatorio, ambos futbolistas han compartido entrenamientos, aunque sin tener minutos juntos en campo.

Esta conexión pudo haberse producido en el partido en La Paz ante Bolivia, pero ‘Lapagol’ salió al minuto 67 por Santiago Ormeño, mientras que la ‘Foquita’ ingresó a los 85 minutos por Christofer Gonzáles. Por lo tanto queda pendiente un juego donde ambos coincidan.

CONEXIÓN ‘LAPAGOL’-’FOQUITA’

Aunque colocarlos en el terreno de juego es tarea de Ricardo Gareca, surge la gran pregunta que todos se hacen: ¿Pueden jugar juntos? Claro que sí. Al menos por características, son jugadores totalmente compatibles. El actual jugador de Alianza Lima se puede desenvolver en diversas zonas del ataque gracias a su exquisita técnica y potencia. De hecho, empezó como delantero centro, luego pasó a la banda por el sector derecho e incluso como mediapunta. Mientras tanto, si bien el futbolista del Benevento empezó su carrera por la banda, suele desempeñarse mayormente como referencia de área. Posee una gran habilidad para desmarcarse y ocupa efectivamente los espacios que dejan los defensas. Estas virtudes, sumado a su olfato goleador, lo ha llevado a acumular 4 goles en 14 partidos con la ‘blanquirroja’.

Sin duda que es una dupla que el ‘Tigre’ debería evaluar para enfrentarse, sobre todo, a un rival de peso como es la Selección Argentina. En un escenario complicado como el Monumental de Buenos Aires, podría ser una buena alternativa sabiendo que lo que está en juego es la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

¿CÓMO LE DEBE JUGAR PERÚ A ARGENTINA?

“Perú tiene que plantearlo como en La Paz: esperar y tapar líneas pase. Y cuando se pueda jugar, llevarla lejos del arco... con paciencia, juntando hombres y llenando gente. La ‘bicolor’ tiene que juntar futbolistas cerca de la pelota para construir sociedades”, señaló Michael Succar, periodista de Movistar Deportes.

“No me imagino a un Perú proponiendo algo diferente a lo mostrado en Bolivia desde la táctica y la alineación. Argentina es dificilísimo, un punto es una hazaña”, cerró sobre el Perú vs. Argentina por Eliminatorias Qatar 2022.

BAJAS PARA EL PERÚ VS ARGENTINA

Como ya se sabe, Paolo Guerrero, Raúl Ruidiaz, Yordy Reyna, Renato Tapia y Edison Flores fueron desconvocados por lesión. Además, la ausencia André Carrillo fue confirmada esta mañana. La ‘Culebra’ no pudo participar en los encuentros frente a Chile y Bolivia por una dolencia en la espalda. Pese a quedarse en la Videna, el peruano no logró recuperarse a tiempo y no podrá viajar a Buenos Aires.

Por otro lado, Sergio Peña salió sentido en el último partido frente a Chile y en La Paz no salió en la lista por decisión técnica. Lo más probable es que el jugador del Malmö esté presente en Buenos Aires.

