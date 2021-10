Ministro de Economía: “empresarios tienen muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el Perú”

Pedro Francke y Mirtha Vásquez. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Mirtha Vásquez, presidenta del Consejo de Ministros, y Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas, se reunieron con directivos de empresas mineras y de trasporte con el objetivo de analizar en qué estado se encuentran sus principales proyectos de inversión, avances y perspectivas.

Desde la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde se organizó el encuentro, Francke se mostró optimista sobre el desempeño del Gobierno en la materia y destacó que la economía peruana va en ascenso.

En breves declaraciones a la salida del evento, el titular del MEF expresó el sentir de los empresarios, quienes “tienen muy buen ánimo de seguir invirtiendo en el Perú”, puesto que los altos ejecutivos de las compañías “se sienten con más confianzas para poder obtener financiamiento externo”.

“Ha sido una reunión para insistir en el diálogo con los inversionistas, recoger sus puntos de vista y poder seguir trabajando apoyando la inversión privada y la inversión pública complementaria que se necesita para un crecimiento acelerado y la generación de empleo en el Perú”, sentenció Francke.

TIPO DE CAMBIO

El precio del dólar se ubicó en S/ 4.039 en el mercado interbancario, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Es decir, un retroceso de 0.84% frente al cierre del lunes último.

El BCR tuvo que intervenir y vendió US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 4.039 por dólar. También dio a conocer el resultado de la subasta de Depósitos Overnight que fue por S/ 14,400.1 millones a una tasa de interés promedio de 1,49%. Asimismo, se colocaron Swap de Tasas de Interés plazo de 9 meses por S/ 120 millones a la tasa promedio de 2,20%.

En cuanto al mercado paralelo, en las principales casas de cambio el precio del dólar se encontraba a S/ 4.02 (compra) y S/ 4.065 (venta). Esto según información obtenida en el portal cuantoestaeldolar.pe. Este mismo sitió reportó que en las casas de cambio virtuales los precios fluctúan entre S/ 4.01 y / 4.04 la compra y entre S/ 4.05 y S/ 4.08 la venta.

Esta semana, en el ambiente político se respira un clima de mucho menos tensión que las semanas anteriores, debido a la renovación del gabinete ministerial, que incluyó la salida de Guido Bellido y marcó el ingreso de la premier Mirtha Vásquez con un perfil más conciliador.

Qué hacer si sube o baja el dólar

Si estás pensando en comprar dólares o estás en pleno proceso de compra y la coyuntura es impactada por incidencias y golpea su precio, hay que tomas precauciones. “Ante una coyuntura tan cambiante, es inevitable que surjan casos excepcionales, no obstante, es importante tener en claro nuestros objetivos, el porqué de la compra y nuestra economía por supuesto. De esta manera, podremos tomar una decisión más sensata y de acuerdo a nuestra realidad”, comenta Edson Campaña, CEO de Securex Perú.

Bajo ese contexto, explicó interrogantes más comunes que se plantean los usuarios a la hora de comprar dólares en un contexto político complejo.

1. ¿Debería alarmarme ante la notoria alza del dólar?: Antes de preocuparnos, mantengamos la calma. Recordemos que estamos en un nuevo gobierno por lo los cambios son parte del pan de cada día, no obstante, revisemos de manera constante lo que dicen las plataformas de compra y venta de dólares y veamos sus últimos movimientos. “Si el dólar continúa subiendo, no alcanzará picos tan altos pues aún existe confianza en nuestra moneda local y ello podemos confirmarlo por la cantidad de cuentas y deudas en soles”, añade Campaña.

2. ¿Qué tan rápido afectará a la tasa de cambio?: El efecto es inmediato y no importa si es mañana o tarde. La coyuntura definitivamente es uno de los elementos de peso en el mercado de divisas por lo que es importante siempre estar alertas al contexto peruano. Por ejemplo, ante los últimos sucesos del día de ayer, el dólar comenzó a bajar. Inclusive, continuaremos sintiendo el efecto en el dólar durante los próximos días.

3. ¿Comprar o esperar?: Para comprar o vender dólares a un buen precio, es necesario estar al pendiente y ver los últimos movimientos en los días previos. Si ya estás por comprar y, sucede un imprevisto como los últimos acontecimientos, se recomienda tomar una pausa y esperar un poco. Lo más probable es que el dólar baje y probablemente seguirá bajando en los próximos días. No obstante, en caso exista alguna emergencia de por medio, no dude en comprar pues tener dólares siempre es necesario. “No se recomienda comprar en dólares si es que sacrificará sus ahorros personales, la idea es que los dólares representen una mejora, no lo contrario”, agrega el especialista.