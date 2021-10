Luis Barranzuela, el ministro del Interior investigado por la Fiscalía por peculado y ser parte de la organización criminal ‘Los Incas del azúcar’

Cuando se suponía que la calma llegaba al gobierno de Pedro Castillo, el nombramiento de Luis Barranzuela como ministro del Interior ha causado rechazo no solo por estar investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado doloso vinculado a su relación con la azucarera agroindustrial Tumán, sino también porque ha sido abogado defensor de Vladimir Cerrón, Guido Bellido y hasta de la madre del líder de Perú Libre.

Diversas bancadas del Congreso de la República han hecho un llamado a la Premier, Mirtha Vásquez, para que responda por este polémico nombramiento, pero hasta el momento la flamante primera ministra no se ha referido al respecto, mucho menos el presidente Pedro Castillo.

De acuerdo a la denuncia, Barranzuela habría realizado cobror por informes ilegales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración durante la irregular administración de la azucarera de Marcelino Llontop Suyón, entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

La fiscal Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, abrió la investigación por diversos delitos contra unas 20 personas vinculadas a dicha facción, entre los que se encuentran Luis Barranzuela, por haber constituido una organización criminal conocido como ‘Los Incas del azúcar’.

La investigación también señala que el ahora ministro del Interior y los otros denunciados habrían ocultado dinero a través de repetitivos hurtos agravados y que para ello se habría constituido una organización criminal que inicialmente tuvo el objetivo de ocupar las instalaciones y ambientes de la empresa Agroindustrial Tumán bajo la modalidad de usurpación agravada.

“Luego de tomar posesión fáctica de la empresa Agroindustrial Tumán, se comenzó a sustraer dinero de la empresa, el cual fue repartido entre los integrantes de la organización, los cuales han ocultado o vienen detentando la tenencia; incluso cabe la posibilidad que hayan transferido o convertido el dinero en bienes”, se indica en el documento.

LO DEFIENDE ABOGADO DE GUILLERMO BERMEJO

Ronald Atencio será el abogado que se encargará de la defensa de Luis Barranzuela, pese a ser también defensor legal de Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo en diversos juicios en contra de estos dos polémicos personajes e integrantes del partido de Perú Libre.

Al respecto Atencio sostuvo que no hay ningún conflicto de interés en la defensa del ministro, pues los casos de Bermejo y Cerrón no interviene la Policía Nacional. “No se puede prestar a especulación porque el ministro, que tampoco tiene injerencia en actividades de investigación de la policía -porque el Ministerio Público dirige la investigación- no tiene ningún tipo de relación con el juicio oral”, recalcó.

“No pueden especular y sacar notas que tergiversan la conciencia de la gente y la sociedad que se presta a malas interpretaciones. En absoluto, no existe ningún tipo de conflictos de intereses”, agregó en entrevista a RPP.

POLÉMICAS RELACIONES

Luis Roberto Barranzuela Vite es socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León, bufete de abogados que ha patrocinado al Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón y ha defendido a Perú Libre cuando la fiscalía de lavado de activos ejecutó una orden de allanamiento contra sus diferentes locales en Lima y Junín.

El estudio del actual jefe del sector Interior fue también el que presentó una carta notarial dirigida a la congresista Patricia Chirinos para que se rectifique de las acusaciones contra el entonces primer ministro Bellido.

Asimismo, por su estrecha relación con el partido del lápiz se ha advertido del riesgo de su designación, por el privilegiado que tendrá a las investigaciones (entre ellas, las que comprometen a PL como la que realiza la Diviac a los Dinámicos del Centro o la Dircote a miembros de ese partido político)

NO RENUNCIARÁ

Tras conocerse de sus polémicos vínculos con Perú Libre y las investigaciones en su contra Luis Barranzuela Vite, descartó renunciar al cargo. “Yo tengo la confianza del señor presidente. Me la ha manifestado. [...] Estamos empezando esta gestión y estamos trabajando. Estoy en el área de conflicto, en el Vraem, con mi gente”, dijo en el programa “Agenda política”.

Y que las 158 sanciones que recibió cuando se desempeñó como policía fueron abusos en su contra. “Quiero explicarle que antes había mucho abuso. Ahora estos chicos de la Policía Nacional saben sus derechos. A ellos me dirijo para que no se dejen abusar, porque tienen que proteger sus derechos. Que no les suceda lo que me sucedió”, aseveró.

