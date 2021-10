Big Mama: Policía capturó a mujer que robaba desnuda en Villa El Salvador

PNP capturó a temida Big Mama en VES. (Foto: Ojo /Foto. Referencial)

Tras largos meses de seguimiento, cayó la temeraria ‘Big Mama’ una mujer de contextura gruesa que se dedicaba a robar a las personas de una manera peculiar o mejor dicho desnuda.

Carmen Saavedra Flores (33), conocida como ‘Big Mama’, apareció otra vez con piedra en mano y amedrentando a los pobladores. En esta ocasión, empresarios del sector 1 grupo 21 de la Av. Pastor Sevilla, en el distrito de Villa El Salvador , fueron sus nuevas víctimas.

“Recibí la llamada de emergencia de una contribuyente en la cual manifestaba que había una señora que estaba desnuda con piedra en la mano y que había sustraído de su negocio una billetera que se encontraba con dinero. Los patrulleros, integrados con la Policía Nacional, se han constituido en la zona e hicieron la captura inmediata de la persona”, manifestó el subgerente de seguridad ciudadana de Villa El Salvador, Raúl Ramos, para América Noticias.

Cabe mencionar que ‘Big Mama’ es una delincuente que tiene años en este mundo de malhechores. Su modus operandi es: captar a la persona que le robará, desnudarse y coger una piedra grande y así reducir a su víctima. Su apariencia regordeta, representaría la fuerza y el temor, es por eso que sus víctimas no tienen de otra que entregar sus pertenencias.

“Ha querido robar, pero mi compañera de administración dijo: ‘voy a llamar, voy a llamar por teléfono. (La mujer) respondió: ‘Espérate, no te he hecho nada. No te he robado’. Y se ha salido, así como estaba”, narró una testigo.

En esta ocasión, ‘Big Mama’ con piedra en mano, decidió entrar a varios establecimientos de salud a robar., Sin embargo, la policía de Laderas y serenazgo le pusieron un alto a sus fechorías y lograron capturar a la mujer que según fuentes ya había delinquido en más distritos de la capital.

“Esta señora tiene la costumbre de cometer estos actos delictivos en otros distritos. Es la primera vez que hace acá en Villa El Salvador. Es su costumbre llegar, amenazar con una piedra, solicitar dinero o sustraerlo de las cajas registradoras”, precisó Raúl Ramos.

La policía de las Laderas ya tiene el caso y asegura que espera que está vez la fiscalía no la deje libre por la tranquilidad y seguridad de las personas.

