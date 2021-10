Sismos en Perú: qué hacer antes, durante y después de un movimiento telúrico

(Foto:Andina)

Lima es una de las regiones con mayor exposición a movimientos telúricos. Se encuentra en una zona sísimica y al ser una de las ciudades del Perú con mayor población y con construcciones antiguas y precarias, ante un fuerte temblor o terremoto podría ocasionar serios daños materiales, pero sobre todo registrar una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas.

Por ello, esta guía te ayudará a saber qué hacer antes, durante y después de un sismo, pero también te instamos a participar de los simulacros realizados por el gobierno.

ANTES DEL SISMO

1. Conoce los lugares de evacuación: Es necesario que cada familia identifique qué zonas son las más seguras frente a un sismo, esto incluye zonas internas de la casa y zonas externas de la misma (calle). Todo debe ser comunicado a cada integrante de la familia y en lo posible ser verificado por cada uno.

2. Camino ordenado: Una de las cosas que siempre conlleva al fallecimiento de personas en casos de sismo, es que el camino hacia los lugares de evacuación o salida están obstruídos o se obstruyen durante el movimiento telúrico. Así que es muy importante que el camino hacia la salida o las zonas de seguridad estén despejadas. Evita poner objetos punzocortantes o de gran peso cerca. No olvides tener un repuesto de llave cerca a la puerta.

3. Alista tu mochila de emergencia: Es casi un cliché hablar sobre la mochila en épocas de ensayo o del sismo en sí y esto se da probablemente porque aun no hemos sufrido un movimiento de magnitud considerable, pero recuerda que no hay una forma 100% exacta de conocer cuándo sucederá. Así que es crucial tener una mochila cerca a la puerta de salida. Esta debe de contener alimentos no perecibles, linterna, pilas, agua, implementos de primeros auxilios, una radio pequeñita y agua.

4. Documentos: Sabemos que durante el sismo es probable que no tengas los documentos a la mano, pero en lo posible trata de tener algún tipo de identificación en tu ropa, esto será de mucha ayuda.

5. Designa tareas: Aunque pueda sonar como algo muy tedioso, no lo es. Es muy simple pues es necesario que cada integrante del hogar sepa qué acciones realizar frente a un acontecimiento como un terremoto o un temblor de gran magnitud. Con ello aparte de mantener la calma, cada uno cumplirá una tarea específica y así se salvaguardará la integridad y salud de las personas.

Por ejemplo, una persona mayor puede tener la tarea de conducirse a la calle sin la necesidad de que otra persona lo haga. Si hay juguetes tirados en el piso, una persona se encargará de moverlos para que el camino esté libre. Otra persona puede encargarse de matener la puerta abierta.

Mochila de emergencia según Indeci. (Foto:Andina)

DURANTE EL SISMO

1. Mantén la calma: Lo hemos escuchado muchas veces y lo seguiremos escuchando por que es vital aplicarla. Probablemente a muchas personas les es casi imposible hacerlo por diferentes motivos, de ser así, es necesario practicarlo. La desesperación frente a este tipo de situaciones puede conllevar a que se estropee el plan de evacuación. Si algún familiar en tu casa o compañero de trabajo grita o no mantiene la calma, es necesario hacerle entrar en razón mientras evacúan. Debes decirle que el movimiento durará muy poco porque siempre duran segundos, aunque parezca que no.

2. Ayuda a personas con discapacidad, niño y ancianos: Es necesario fijarnos si durante el acontecimiento hay personas con discapacidad, personas muy ancianas o niños pequeños, pues sin duda necesitarán de nuestro apoyo. Así que no dudes en ayudarlos a evacuar de forma rápida.

3. Utiliza las escaleras usando la baranda: Si no vives en un primer piso y utilizas escaleras, es necesario evacuar cogiéndose de las barandas, pues el movimiento puede ser muy brusco en cuestión de segundos y esto podría hacer que alguien caiga sobre ti y termines dañado o tú podrías ser el que termine dañando a otra persona.

4. Dentro del bus: Si estás dentro del bus es necesario que te pongas de pie y te mantengas dentro del vehículo.

DESPUÉS DEL SISMO

1. No ingrese rápido a su hogar: Los sismos suelen traer réplicas consigo y estas pueden darse inmediantemente después o en el período de unos minutos. Así que por más de que ya haya pasado el movimiento, es necesario que esperes por lo menos 20 minutos para regresar a tu hogar. Puede que temblor haya dañado alguna parte de tu casa y en un réplica podría convertirse en un suceso fatal.

2. Verifique daños en su hogar: Cuando ya haya pasado el tiempo ideal para ingresar al hogar es necesario que verifique si su casa ha sufrido algún daño para que posteriormente sean subsanados.

3. Cortes de luz: Si su hogar no tiene el servicio de luz posterior al siniestro, es necesario que utilice linternas y evite forzar el encendido de las luces. No se exponga a manipular los cabels ni focos de luz, tampoco utilice fuego dentro de su hogar.

4. Uso de celulares: Si quieres saber cómo se encuentran tus demás familiares o amigos, evita realizar llamadas telefónicas y prioriza el envío de mensajes de texto o uso de mensajería instantánea. Cuando ya hayan pasado minutos sufientes del movimiento telúrico recién realiza las llamadas. Esto debes de comunicarlo a todos los integrantes de tu hogar.

5. Empatía y colaboración: Si su familia no sufrió ninguna pérdida y otra familia vecina sí, es importante que muestre empatía. Si las autoridades le solicitan sus documentos o testimonios sobre el hecho es importante que colabore. Durante un sismo pueden ocurrir diversos hechos, como la pérdida de personas, robos y demás.

Toma en cuenta todos estos datos porque serán de suma relevancia cuando se presente un sismo.

