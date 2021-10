COVID-19: ¿Tienes más de 18 años? Revisa AQUÍ la programación antes de ir a vacunarte

| Foto: MINSA

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció ayer el inicio de la vacunación contra la covid-19 a jóvenes de 18, 19 y 20 años de Lima Metropolitana, Callao, Lima región e Ica. Sin embargo, ¿pueden ir todos a la vez?

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, explicó que de lunes a viernes la asistencia a los vacunatorios debe ser previa consulta a la plataforma web Pongo el Hombro y esa misma lógica se seguirá con este nuevo grupo etario.

“Toda la población de 18, 19 y 20 años está siendo programada en la plataforma. Antes de acudir al vacunatorio, ellos deben verificar el día y el lugar que les corresponde. Eso se hace para evitar colas innecesarias y para tener un servicio más ordenado”, dijo en canal N.

Comentó que si bien los vacunafest -antes vacunatones- son flexibles y permiten la inmunización de todos, aunque respetando la edad mínima, para la vacunación de lunes a viernes siempre será necesario revisar dónde y cuándo nos toca, a fin de evitar un viaje en vano.

Lo que sí aceptamos de lunes a viernes, refirió, es que si a alguien le tocaba vacunarse el lunes y no pudo hacerlo por trabajo u otro motivo, puede ir con su DNI cualquier día de esa semana a otro vacunatorio más cerca de su centro de labores.

“Si me cambié de domicilio o, por trabajo, hay otro vacunatorio cerca, pero distinto al que dice la web Pongo el Hombro, puedo ir allí y explicarle al personal de salud que no podré acudir al que se me está convocando por mi edad. Entonces se le atenderá sin problemas”.

Jiménez estimó que en los siguientes días habrá una “presencia importante de personas en los vacunatorios” de los lugares mencionados, dado que se calcula alrededor de 130 a 150 mil personas por cada uno de los tres grupos de edad mencionados.

Estos tres nuevos grupos etarios serán vacunados con AstraZeneca, vacuna que ya ha sido colocada en 16 regiones del país.

BALANCE SEMANAL

El anuncio de la vacunación, a partir de hoy 11 de octubre, a las personas de 18 a 20 años de edad que estén programados en la plataforma Pongo el Hombro fue hecha en la mañana por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, tras supervisar la jornada de vacunación a los mayores de 21 años en el Cercado de Lima.

“La velocidad de la vacunación nos permite anunciar que desde hoy empezaremos a vacunar a todas las personas mayores de 18 años. Esto significa haber avanzado hacia uno de los objetivos trascendentales para nuestro país”, indicó Cevallos.

Desde la actividad, el titular del sector Salud dio a conocer, además, el balance semanal correspondiente del lunes 4 al domingo 10 de octubre. “En la última semana hemos logrado aplicar 1 663 008 dosis a nivel nacional, de las cuales 1 244 406 correspondieron a segunda dosis. Esto es importante porque se va incrementando la cantidad de ciudadanos protegidos con las dos dosis. Estamos bordeando ya el 47% de la población objetiva vacunada”, señaló.

El ministro, asimismo, detalló que todavía tenemos un porcentaje de personas mayores de 45 años que no tienen las dos dosis. “Necesitamos cerrar esta brecha para tener a la población mejor protegida ante la pandemia. No obstante, en las personas mayores de 50 años ya tenemos una cobertura superior al 75%; eso es muy bueno”, refirió.

(Con información de Agencia Andina)

