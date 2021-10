Rodrigo González sobre la actuación de Rosángela Espinoza en La Academia: “no le creo nada”

Rodrigo González no cree para nada en la chica reality. (Foto: Instagram/Captura de tv)

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitri, emitió hoy un fragmento de la tercera entrega de La Academia de Esto es Guerra donde se mostraba la parte en que Pancho Rodríguez confesaba su amor por Tepha Loza y choteaba a Rosángela Espinoza.

Asimismo, pasaron una entrevista que Rosángela brindó al programa Estas en Todas donde comentaron el beso con el chileno en un reto de actuación y baile en Esto es Guerra. La modelo afirmó que todos están muy grandes para no entender que todo es broma y actuación. Ambos mantienen una relación amical según el informe.

El popular Peluchín, no dudo en comparar a la chica reality con Johanna San Miguel pues afirmó que no le cree a ninguna de las dos cuando hablan o actúan.

“Cuando veo a la Rosángela, a mi me pasa algo parecido que cuando veo a la Johanna san miguel, que no le creo. Siento que lo que me dicen, se lo están mandando decir y lo hace como se lo piden”, expresó Peluchín, quien además siguió confirmando que no se deja engañar por la modelo. “A ella le creo menos”, sentenció.

Por otro lado, la conductora comentó que Rosángela debería participar en alguna novela pues el papel de villana le quedaría bien. “La deberían de llamar para Pro Tv, las producciones de las novelas. Ella lo haría bien y de mala, de antagonista”.

Cabe resaltar que desde que se inició La Academia, el programa Amor y Fuego ha venido comentando sobre las distintas actuaciones de los guerreros. El pasado 05 de octubre se transmitió el segundo capítulo de la serie donde se recreó la reconciliación de Melissa Loza con su hermana Tepha y fue el mismo Rodrigo quién no dudo en pronunciarse.

“Es decir, la mitad del show tú los van a ver compitiendo, y la otra mitad del show te van a contar o van a parodiar lo que pasa en su vida a manera de teleserie”, indicó. “Entonces, como que el productor ha encontrado un punto medio de cómo renovar el show para que siga manteniendo los niveles de la audiencia que siempre han tenido”, agregó el conductor a su comentario.

Por otro lado, Gigi señaló que lo hacían bien pues no actuaban una ficción. “A mi me parece que no hacen tan mal, porque hacen de ellos mismos”, indicó mientras que su compañero los llamó cameos. “Son cameos como te digo. Esas no son actuaciones, son cameos (...) eso es lo que están haciendo ellos, son cameos que se andan cameando”, comentó entre risas .

MAGALY MEDINA TAMBIÉN SE BURLA DE LA ACADEMIA

La conductora Magaly Medina no dudó en despotricar contra La Academia e hizo referencia al segundo programa del reality de Esto es Guerra, donde se puede ver la actuación de Melissa y Tepha Loza. Como se recuerda, luego que las hermanas se reconciliaran en Esto es Guerra después de seis años de estar enemistadas, la producción decidió plasmar una historia similar.

“Han creado un reality dentro de un reality, y lo que están promocionando es la telenovela Dos hermanas, un camino”, señaló la periodista entre risas. “Anuncian el momento en que Melissa y Tepha se juntan en su Academia, vestidas de estudiante, cuarentonas y vestidas con uniforme de estudiante, ¿quién les va a creer? ¿academia de qué? academia de mecanografía”, agregó a su comentario.

