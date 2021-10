Pedro Gallese: “No tenemos margen de error. Tenemos que ir a Argentina a sumar”

El 'Pulpo' no pudo mantener su valla invicta en este duelo con Bolivia por Eliminatorias. (Foto: FPF)

La Selección Peruana cayó 1 a 0 con Bolivia en La Paz y complica sus opciones de pelear las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. En ese sentido, Pedro Gallese reconoció el mal resultado y admitió las pocas oportunidades de error que les quedan en el resto de los partidos.

“No tenemos margen de error. Trabajamos bien el partido. Ellos no tuvieron grandes chances. Solo tuvieron el gol y se cerraron atrás”, comentó el arquero peruano en la conferencia de prensa post partido. Además, añadió que los bolivianos saben jugar de locales y que es su mayor virtud en el proceso clasificatorio. “Bolivia hizo lo suyo. Fue un resultado injusto. En La Paz se hace fuertes y la altura juega. Se nos escapó el resultado pero tenemos que sumar en Argentina”, dijo el ‘Pulpo’.

Justamente, también se pronunció sobre el próximo rival que serán los argentinos, en un duelo a disputarse este jueves 14 en Buenos Aires. “Se viene un partido duro con jugadores de élite como los tiene la ‘Albiceleste’. Felizmente, el grupo está bien y unido. Es la clave para jugar ante Argentina”, finalizó el futbolista de 31 años.

Cabe resaltar, que el actual arquero del Orlando City realizó grandes paradas a lo largo de este encuentro . Incluso le sacó un disparo al goleador de ‘La Verde’, Marcelo Martins. Aunque nada pudo hacer en el fuerte disparo de Ramiro Vaca.





PALABRA DE ‘TIGRE’

Ricardo Gareca apareció en conferencia de prensa luego de dura derrota ante Bolivia en La Paz por Eliminatorias Qatar 2022. El técnico de la ‘bicolor’ pidió voltear la página y señaló que su equipo tendrá que sumar en el Monumental Buenos Aires el jueves 14 de octubre por la jornada 12.

Con gol de Ramiro Vaca a los 82′ de la parte final del encuentro, Bolivia se impuso ante Perú en condición de local por las Clasificatorias Sudamericanas. Esto se dio cuando los peruanos tenían las llegadas más claras del partido. La ‘blanquirroja’ se quedó en la casilla 7 de la tabla de posiciones y necesita los 3 puntos con Argentina.

“Esto es fútbol. Lamentablemente nos encontramos con este resultado. Es la única explicación. Creo que trabajamos bien el partido. Lo perdimos por detalles. Todos estamos mal por el resultado. Pero en el aspecto de los jugadores, entregaron todo y lamentablemente no se dio”, dijo Ricardo Gareca sobre el cotejo.

“Lo que nosotros queríamos era ganar el partido. Ahora tenemos que ir a sumar a Argentina. Entonces, nos vamos a preparar de esa manera. Tenemos que dejar atrás este partido y enfocarnos en Argentina. Vamos a ver cómo se van recuperando los muchachos”, advirtió el ‘Tigre’.

“Intentamos no descuidarnos en ningún momento. Los jugadores han entregado todo. Lo teníamos controlado. No tengo reproches para esto. Hoy no nos encontramos finos al momento del elegir la mejor jugada. En nuestro mejor momento vino el gol de Bolivia. Es importante que el equipo se recupere”, señaló el DT de Perú.

“Siempre jugar acá, al menos para nosotros, es complicado. Vuelvo a reiterar: no voy a reprochar a los muchachos. Por el contrario, dieron todo. Estoy seguro que vamos a pelear hasta el final. Estamos mentalizados para eso”, cerró Ricardo Gareca ante los medios.

BOLIVIA 1-0 PERÚ

Bolivia logró el 1-0 ante Perú en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la fecha 5 de las Eliminatorias Qatar 2022. Esto con gol del delantero boliviano Ramiro Vaca, que tenía poco tiempo en el terreno de juego. La defensa de Ricardo Gareca no rechazó con claridad y provocó el primero del local.

Pasó a los 82′ de la parte final del encuentro. Christian Cueva perdió una pelota, el rival atacó por el sector derecho del campo y todo terminó en gol de Bolivia. Ramiro Vaca se encargó a de abrir el marcador para los ‘verdes’ por Clasificatorias.

Alexander Callens rechazó el remate de Marcelo Martins, pero la pelota le quedó a Ramiro Vaca por el borde del área peruana. El futbolista de Beerschot de Bélgica sacó un potente remate y venció el arco de Pedro Gallese, que poco pudo hacer en la jugada.

El marcador no se movió más y Bolivia terminó ganando el cotejo a Perú. Los ‘altiplánicos’ jugaron con 10 hombres desde el minuto 75′ por expulsión de Henry Vaca. Dura derrota para el equipo de Ricardo Gareca. Ahora va a todo con Argentina de visita.

