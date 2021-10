América Tv EN VIVO Perú vs Bolivia por la quinta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Perú y Bolivia se enfrentan por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. (Foto: Copa América).

La Selección Peruana, dirigida por Ricardo Gareca, se medirá ante la Selección Boliviana en busca de meterse a los puestos de clasificación a Qatar 2022. La blanquirroja visitará La Paz donde se medirá ante la Selección Boliviana en el marco de la quinta fecha (partido pendiente) de las Eliminatorias Sudamericanas. El cotejo iniciará a las 3:00 p.m. en el Hernando Siles.

Luego de su victoria 2-0 sobre la Selección Chilena con goles de Christian Cueva y Sergio Peña, la bicolor, séptimo con 11 puntos, buscará una victoria a 3450 metros sobre el nivel del mar, un lugar donde nunca consiguió traerse tres puntos, hasta el momento dos empates y seis derrotas. ‘La Verde’ también necesita sumar si quiere mantener las esperanzas de volver a un mundial (la última vez fue en Estados Unidos 1994).

A las bajas de Paolo Guerrero, Renato Tapia, Edison Flores y Yordy Reyna se sumó la de Raúl Ruidíaz, delantero del Seattle Sounders. Además, recordemos que por acumulación de tarjetas amarillas, el ‘Tigre’ no podrá contar con Miguel Trauco para esta ocasión. Sin embargo, ahora se podrá tener las variantes de Oslimg Mora, Horacio Calcaterra y Christofer Gonzales.

Para jugar de nueve en el país altiplánico tenemos a Jefferson Farfán, Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera. Cabe resaltar que ‘Lapagol’ tiene molestias y no jugó ante Chile, mientras que Jefferson Farfán no suma 90 minutos desde que se recuperó de su lesión. Por otro lado, ‘Santi’ no es regular en la Liga MX, mientras que el delantero de Universitario de Deportes llega con cinco goles en sus último dos partidos.

Perú vs Bolivia: alineaciones probables en Eliminatorias Qatar 2022

La Selección Peruana alinearía con este once: Pedro Gallese, Christian Ramos, Alexander Callens, Luis Advíncula, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Gabriel Costa, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

La Selección Boliviana saldría con este equipo: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano o Franz Gonzales Mejía, Boris Céspedes; Henry Vaca y Marcelo Martins.

PARTIDOS BOLIVIA VS PERÚ POR ELIMINATORIAS:

Bolivia 2-1 Perú - México 1970

Bolivia 2-1 Perú - Italia 1990

Bolivia 0-0 Perú - Francia 1998

Bolivia 1-0 Perú - Corea-Japón 2002

Bolivia 1-0 Perú - Alemania 2006

Bolivia 3-0 Perú - Sudáfrica 2010

Bolivia 1-1 Perú - Brasil 2014

Bolivia 2-0 Perú - Rusia 2018* Reclamo TAS le da los 3 puntos a Perú

¿A qué hora se juega el Perú vs Bolivia por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú vs Bolivia jugarán desde las 3:30 p.m. en el estadio Hernando Siles Reyes de la Paz por la quinta fecha (partido pendiente) de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

¿Cómo ver América Tv EN VIVO para seguir el Perú vs Bolivia?

América TV pasará EN VIVO el partido de la Selección Peruana ante la Selección Boliviana a través de los siguientes canales en las distintas transmisores de televisión:

DirecTV (194 SD/HD – 1194 HD)

Movistar TV (4 A/D – 104 SD – 704 HD – 804 HD)

Claro TV (4 A/D – 504 HD – 1004 HD)

Cablemas (4 SD – 110 HD)

Cable Perú (4)

Visión Perú (4)

Cable Mundo (11, Moyobamba)

Cable Visión 17, La Unión-Piura)

Telecable Smart (8, Paita)

Best Cable (4)

¿Cómo descargar app de América Tv GO EN VIVO para ver el Perú vs Bolivia?

América tvGO ofrece una variedad de contenido para entretener a la familia en casa o donde te encuentres y en esa ocasión ofrecerán el partido de Perú vs Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Si tienes un iPhone o iPad, busca América tvGO en AppStore de (iOS)

Si tienes celular o tablet Android, busca América tvGO en Playstore

Apuestas del Perú vs Bolivia

- Betsson:

Si gana Perú, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.95.

Si existe un empate, se ofrece una cuota de 3.30.

Si gana Bolivia, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.50.

- Betsafe

Si gana Perú, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.95.

Si existe un empate, se ofrece una cuota de 3.30.

Si gana Bolivia, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.50.

- DoradoBet

Si gana Perú, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.40.

Si existe un empate, se ofrece una cuota de 3.00.

Si gana Bolivia, la casa de apuestas ofrece una cuota de 3.14.

- Inkabet

Si gana Perú, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.75.

Si existe un empate, se ofrece una cuota de 3.15.

Si gana Bolivia, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.40.

- Te Apuesto

Si gana Perú, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.70.

Si existe un empate, se ofrece una cuota de 3.30.

Si gana Bolivia, la casa de apuestas ofrece una cuota de 2.60.

