Exintegrante de Puro Sentimiento desmiente a Thamara Gómez y asegura que ella tenía “privilegios”

Thamara Gómez se encuentra en el centro de atención tras dar a conocer que decidió renunciar a Puro Sentimiento por el ingreso de Pamela Franco a la agrupación. La cantante señaló que la llegada de la pareja de Christian Domínguez causó incomodidad entre los integrantes de la orquesta, pues tenía ciertas preferencias.

Tras sus declaraciones, una exintegrante de dicha agrupación de cumbia, salió al frente para hablar de Thamara y acusarla de lo mismo que exactamente ella se queja: preferencias dentro del grupo.

Kassandra Chanamé es el nombre de la cantante que se animó a revelar detalles de los que sucedía dentro de Puro Sentimiento hace algunos años. En conversación con Magaly Tv: La firme, ella indicó que su excompañera tenía actitudes soberbias y que era de las artistas que hacían lo que querían dentro de la orquesta.

“ Bueno ese es un defecto, ¿no? Que a veces se ve así en personas, llegaba tarde. Ella simplemente (se sentía), bueno pues, con el derecho de sentirse, quizá, un poco más que el resto por el hecho que era más conocida, como Estrella (Torres) ”, confesó la cumbiambera.

Sin embargo, eso no fue todo lo que dijo, Kassandra Chanamé contó que Thamara Gómez y Estrella Torres eran las más consentidas de la agrupación, privilegio que perderían con la llegaba de Pamela Franco.

“ Thamara y Estrella tenían como no sé, preferencias y bueno, tratábamos de no meternos . Ellas eran las que más grababan, ellas se iban a conferencias de prensa y nosotras nos quedábamos en casa”, sentenció.

THAMARA GÓMEZ RENUNCIÓ A PURO SENTIMIENTO POR INGRESO DE PAMELA FRANCO

Thamara Gómez se presentó en el set de Magaly Medina y se refirió una vez más a Pamela Franco. La joven señaló que fueron muchas las razones que le hicieron decidir su salida de Puro Sentimiento.

“El 90% del grupo se salió”, indicó la joven, resaltando que se retiraron porque tampoco estaban de acuerdo con los cambios en Puro Sentimiento. “ Pamela Franco es una señora y no encajaba en Puro Sentimiento ”, acotó en el informe emitido por el programa.

THAMARA GÓMEZ RETA A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Thamara Gómez se refirió a las recientes declaraciones de Christian Domínguez. De acuerdo al animador de América Hoy, sus agrupaciones se caracterizan por no responderle a terceras personas, esto en clara alusión a su extrabajadora.

“ Normal que hable, yo con mucho gusto le voy a responder, yo no tengo nada que esconder y nada, yo hablo lo que a mí me parece y si no les parece, bueno ”, indicó la exvocalista de Puro Sentimiento.

PAMELA FRANCO RECIBE CRÍTICAS DE THAMARA GÓMEZ

Thamara Gómez, quien renunció a Puro Sentimiento para enfocarse en proyectos como solista, habló del ingreso de Pamela Franco a la agrupación. La joven dejó en claro que la mamá de la última hija de Christian Domínguez no iba con el estilo de la orquesta.

“Creo que Pamela no va con el estilo del grupo, pero los dueños sabrán lo que hacen”, precisó la cantante en entrevista con el diario Trome.

