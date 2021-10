Pancho Rodríguez se enfrenta a Rosángela Espinoza y asegura que beso sí fue planeado

Pancho Rodríguez desmiente a Rosángela Espinoza por besos que se dieron. (Foto: Instagram)

La desmintió. Rosángela Espinoza hace unos días aseguró que el beso que se dio con Pancho Rodríguez durante el reto de baile, fue producto del momento, por lo que dejó abierta la posibilidad que entre ellos pueda nacer el amor más adelante.

Sin embargo, el chileno dejó como mentirosa a la popular ‘Chica Selfie’ al asegurar que ese beso fue totalmente planeado, pues precisó que él nunca besaría a una mujer sin su consentimiento.

“ Rosángela me dijo: ‘Oye hay que terminar en beso’, lo juro por mis hijas. Nunca le voy a robar un beso a alguien así (por sorpresa) … Nosotros lo hemos dicho, no tienen que ilusionarse con nada, la verdad entre ella y yo solo hay una amistad, buena onda”, dijo.

De otro lado, el integrante de Esto es Guerra indicó que entre ellos no existe ningún tipo de coquetos. Asimismo, los besos que se dieron en La Academia fue totalmente profesional.

“Por la secuencia de ‘La academia’ nos tocó darnos un beso y siguió fluyendo la cosa por el lado laboral. Cero coqueteos, nosotros somos amigos. (¿Otro beso?) Cualquiera cosa puede pasar acá... (¿Coqueteos?) hay un juego, pero más que eso no hay”, señaló Pancho.

ROSÁNGELA MOLESTA CON PANCHO

Tras las declaraciones de Pancho Rodríguez, Ximena Dávila, reportera de Estás en Todas le consultó a Rosángela Espinoza si era cierto todo lo que había declaro su compañero.

“ Así no fue, ellos dijeron para ganar hay que darnos un beso. Además, los caballeros no hablan ”, comentó bastante incómoda la modelo.

NO QUIERE VOLVER A GRABAR ESCENA DE BESOS CON PANCHO

A Rosángela Espinoza no le gustó para nada la actitud de Pancho Rodríguez, por lo que le pidió a la producción de Esto es Guerra que no la vuelvan a involucrar con el chileno en escenas en el que se tengan que dar besos.

“ Quiero decirle al productor general de ‘Esto es guerra’, que no quiero ver en el guion un beso o algo que tenga que ver con Pancho . Si hay posibilidad de que no haya beso, mejor porque no quiero que juntando con una persona con el que solo hay una linda amistad”.

NO ACEPTARÍA VOLVER A BESAR A PANCHO

La ‘Chica Selfie’ dejó en claro que no volvería a aceptar una escena de besos con Pancho Rodríguez, así lo marque el guion de La Academia. Ella sostuvo que no teme perder su trabajo por no cumplir con el pedido de la producción.

“Estamos grandecito para esta a un lado y no quiere hablarte. Si en el guion hay un beso, no lo voy a aceptar y si me van sacar por no cumplir qué puedo hacer , no me puede obligar”, manifestó.

