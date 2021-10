El Agustino: Hija se fuga con 60 mil soles que les robó a sus padres junto a su pareja

Padre exige a su hija que regrese con el dinero robado.

¡Eran los ahorros de toda una vida! Muy indignados y consternados unos padres de familia denunciaron que su hija se fugó de la casa robándoles la gran suma de 60 mil soles . Este dinero que eran los ahorros de años de trabajo en el reciclaje, se esfumó de un momento a otro tras el acto desleal de la joven.

Marco Antonio Tapia Ibarra (52) aseguró que su hija le robó este dinero y huyó junto a su conviviente Pablo Chaname Risco (25), así como sus nietos en el distrito de El Agustino. Lugar donde toda la familia vivía en la misma casa.

Según el relato de los padres de Jennifer Tapia Guevara (25), esta aprovechó que sus padres no se encontraban en la casa para entrar a la habitación y sustraer la fuerte cantidad de dinero con la ayuda de su pareja. Asimismo, aseguran que de un momento a otro desaparecieron y que su paradero es incierto por lo que no cesan en buscarla.

“Me fui a trabajar el lunes temprano, cuando regresé no estaba mi hija y mi cuarto estaba desordenado. Ella sabía dónde guardaba la plata, pero quién iba a pensar que ella haría eso. Todo esta planeado es lo que más me duele y me decepciona”, indicó el afectado a La República.

El agraviado asegura que este dinero fue ahorros de 15 años, ya que él se dedica desde hace mucho tiempo al negocio del reciclaje. Sin embargo, jamás imaginó que su hija iba a cometer este acto tan bajo.

Por su parte, la madre de Jennifer exigió, entre lágrimas, que su hija se comunique con su padre y puedan negociar la devolución del dinero. Además, aseguró que su yerno es quien tiene todo el dinero, ya que le envió a su amigo un video a través de su celular con los fajos de billetes.

“Yo pido a mi hija que le devuelva la plata a su papá y que no le haga sufrir. Es lo único que quiero, apiádate de tu papá, Jenny, te lo digo de corazón”, expresó muy acongojada María Guevarra Arevalo (43). “Lo estamos pasando mal, no hemos dormido, no comemos”, agregó.

“Ella vivía aquí, yo le mantenía a su esposo y a mi hija. Le he dado hasta el último, hasta cuarto y todo para darle buena comodidad, para que así me paguen. Nunca pensé que me haría eso y tenía bastante confianza con ellos, hasta le llevaba terapia a mi nieta porque la primera tiene derrame vial”, agregó entre lágrimas la decepcionada madre.

Asimismo, los padres aseguraron que cuando la llaman por teléfono ella asegura que está bien y que “pronto” les devolverá el dinero. A pesar que han pedido apoyo a la policía, aun no pueden dar con el paradero de la joven y su pareja.

Los afligidos padres solicitan la ayuda de amigos y conocidos, ya que si saben del paradero de la pareja puedan recuperar parte del dinero y así sentirse más tranquilos.

“Yo la llamo y me dice: ‘Mamá, ya le voy a dar’, pero nunca llega. Anoche mi esposo habló con ella y le dijo: ‘Papito, yo te voy a devolver’ Son ya las 4.00 p. m. y no llega, no nos llama y no sabemos nada de ella”, afirmó su progenitora.

Cabe recordar que por cargos de robo, la joven y su pareja podrían recibir una pena mínima de 5 años. Es por eso que sus progenitores hacen un llamado a la conciencia de la joven para que puedan regresar el dinero hurtado.

Familiares y amigos de la pareja se encuentran buscándolos, pero hasta la fecha no pueden dar con el paradero de ellos por lo que esperan pronto se acabe esta pesadilla. (Con información de La República)

