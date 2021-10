Selección Peruana: Paolo Guerrero descartado para los duelos ante Bolivia y Argentina

Paolo Guerrero salió en reemplazo de Jefferson Farfán. (Foto: Conmebol).

Mediante un comunicado, la Selección Peruana confirmó que Paolo Guerrero no estará presente para los partidos ante la Selección Boliviana y la Selección Argentina por la fecha 5 (partido pendiente) y la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El ‘Deprepador’ declaró en conferencia de prensa, tras la victoria ante Chile, que su rodilla no le permite jugar.

En la postal publicada no se confirma la razón de su desconvocatoria de la blanquirroja, pero en el partido ante los ‘mapochos’ sufrió un estirón cuando se disputaba el primer tiempo en el estadio Nacional. El ‘Depredador’ luchó con tres jugadores de Chile, Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz, y en el intento de ganar la pelota se resbaló y se exigió demasiado.

Paolo Guerrero continuó en el partido, pero con algunas molestias. El nueve se fue cambiado en el segundo tiempo del cotejo, cuando la bicolor vencía parcialmente con gol de Christian Cueva. A los dos minutos de su salida y con Jefferson Farfán en la cancha, Perú encontró el 2-0 final a través de Sergio Peña, que le permitió sumar tres puntos.

Recordemos que el goleador de la Selección Peruana se recuperó en julio de una lesión complicada en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por cuatro meses. El peruano ofensivo volvió a disputar 90 minutos recién en el duelo ante Uruguay, donde empatamos 1-1. En el Internacional ha sido considerado normalmente por 45 minutos y anotó cuatro goles en el mes de agosto.

Paolo Guerrero triste por sus dolores de rodilla: "No me quiere dejar jugar"

Paolo Guerrero arrancó como titular en el Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022, pero no pudo completarlo. El delantero salió a los 62′ para dejar su puesto a su amigo Jefferson Farfán. El ‘Depredador’ aún sigue luchando con el tema de su rodilla, pues no estaría recuperado del todo.

“Después del primer gol nos afianzamos más. Nos dio confianza para mantener el partido y manejar la pelota. Estábamos con muchas ansias de marcar el gol rápido. Vimos a Chile desequilibrado en los primeros minutos, por eso nos llenamos de ansias. Pero conseguimos el segundo y manejamos el partido”, dijo sobre la victoria 2-0 en casa.

“Me quedo con la entrega del equipo y las ansias del equipo. Este es un grupo ganador y que se acostumbrado a ganar. Todos se sacrifican. Somos unidos. Me quedo con los sacrificios del campo que mis compañeros aportan. Dejan el alma”, agregó el capitán de Perú.

“Cuando esta selección deja de estar juntos por mucho tiempo, es normal que nos cueste comprendernos dentro del campo. Pero poco a poco lo vamos haciendo. La anterior fecha triple hemos mejorado y ahora nos afianzamos mejor”, acotó.

Paolo Guerrero habló luego del Perú vs Chile por Eliminatorias.

Perú vs Chile: Paolo Guerrero terminó en el suelo muy adolorido tras disputa del balón

Paolo Guerrero, delantero de la Selección Peruana y titular esta noche en el estadio Nacional como único punta, sufrió un problema físico tras una jugada exigida cerca de la mitad de la cancha cuando se jugaba el primer tiempo en el estadio Nacional, en el duelo válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Cuando se jugaban los 19 minutos de la primera parte, el ‘Depredador’ terminó en el suelo tomándose la pierna derecha. En la repetición de la jugada, se pudo observar que se exigió demasiado por un balón que le quedó largo tras un duelo con Gary Medel, Charles Aránguiz y Erick Pulgar, este último terminó llevándose el balón y el árbitro Christian Ferreyra no cobró nada.

Paolo Guerrero terminó adolorido tras disputa con Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz. (Foto: Getty Images).

