Isabel Acevedo arremete contra Christian Domínguez: “Jamás me enseño a bailar”

¡Lo aclara todo! Isabel Acevedo nuevamente salió a hablar sobre Christian Domínguez y esta vez dejó en claro que siempre ingresó a realities de baile por su talento. Asimismo, la ‘Chabelita’ precisó que el cumbiambero nunca le enseñó a bailar.

“ Él (Christian Domínguez) no me enseñó a bailar, todos los programas en los que he participado ha sido por mi talento. Siempre me han convocado a concursos de baile y ahora estoy en Reinas del show ”, indicó.

De otro lado, Isabel Acevedo se pronunció sobre el regreso de Reinas del Show tras el masivo contagio de COVID-19 en la producción del programa. La bailarina dio a conocer que las coreografías ya no serán las mismas debido a que no podrán tocar a su pareja.

“ Ya no podemos lucirnos con las cargadas en la coreografía , pero nos estamos reinventando y la gala está quedando linda. Si esos son los protocolos para mantenernos sanos, así tenemos que continuar”, indicó.

GISELA VALCÁRCEL COMPARA A ISABEL ACEVEDO CON ‘CANDY’

Gisela Valcárcel hizo un alto durante Reinas del Show para poder conversar con sus participantes y revelar en vivo cómo se comporta cada una cuando las cámaras de televisión se apagan.

La figura de América TV se dirigió a la bailarina Isabel Acevedo, resaltando sus características para compararla con ‘Candy’, el popular personaje infantil.

“Esa es la música de ‘Candy’. Si ustedes quieren que vaya alguien con su canastita y caramelos, esa tiene un nombre, la tranquilidad hecha persona de ‘yo no hablo, yo no me meto, soy la nueva’. Isabel Acevedo, ella vive en el hogar de ‘My little pony’. No habla, no da respuesta”.

ISABEL ACEVEDO HABLA SOBRE LA MATERNIDAD

La bailarina e integrante de Reinas del Show, Isabel Acevedo, ha dicho en más de una oportunidad que le encantaría ser madre. Sin embargo, resaltó que no está desesperada y lo toma con tranquilidad. Actualmente, la joven no tiene pareja y está enfocada en su carrera artística.

“Creo que la maternidad nació en mí desde que tengo veintiséis años, tengo mucha paciencia, mis sobrinos son muy pegados a mí, me aman”, señaló.

“Actualmente, no me siento en una etapa para ser mamá, siento que mi edad perfecta sería a los 34 o 35 años. Ahora quiero vivir, conocer, trabajar y tener cosas más estables y, a partir de eso, ya podría tener un bebé”, acotó la joven.

TILSA LOZANO ACONSEJA A ISABEL ACEVEDO SOBRE LA MATERNIDAD

La exmodelo Tilsa Lozano, madre de dos hijos, no dudó en darle unos consejos a Isabel Acevedo antes que de el gran paso de la maternidad.

“Ahora se le despertó el reloj biológico, lo único que yo le puedo recomendar, porque no la conozco, es que es muy importante quién es el padre de tus hijos, que sea un buen padre y un buen hombre. Si en algún momento, Dios no quiera, tu relación termina, que esa persona se haga cargo de tus hijos, no solo económicamente, que sea un padre presencial y que participe en la crianza de tus hijos, que es tan importante”, recalcó.

