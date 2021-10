Perú Libre: “la bancada está unida y respalda a Pedro Castillo”

Foto: Tv Perú

La bancada de Perú Libre, a través de sus redes sociales, se volvió a pronunciar acerca del nuevo Gabinete ministerial liderado por Mirtha Vásquez. Ahora, anunciaron que, pese a estar en contra del nuevo Consejo de Ministros, no se convertirán en oposición para el gobierno de Pedro Castillo.

“Comunicamos que no respaldamos a este nuevo gabinete, pero esto no significa obstrucción, no significa que vamos a estar en contra porque más que nunca la bancada está unida y respalda a Pedro Castillo”, precisó la bancada oficialista en un comunicado.

Esta decisión fue tomada luego de reunirse con gremios sindicales en el Congreso de la República, en donde también manifestaron su respaldo al jefe de Estado por el bien del país.

Sin embargo, el comunicado no precisa si le darán el voto de confianza al Gabinete Vásquez, contradictoriamente a lo sucedido previamente entre el parlamentario Guillermo Bermejo y su compañero de bancada Edgar Tello.

Comunicado Perú Libre

En cuanto a Bermejo, el congresista anunció que sí le daría el voto de confianza al nuevo Consejo de Ministros ya que no ha visto que el presidente Castillo contradiga su ideario.

“Yo le daría el voto de confianza, claro que sí. Aquí hay que apoyar las decisiones del presidente. Él ha tomado una decisión, no hay ningún cambio en la ruta de la campaña ni en lo dicho el 28 de julio y para mí eso es suficiente”, refirió a la prensa según RPP.

Asimismo, hizo un llamado a la oposición a tomar conciencia sobre sus intenciones de vacar al presidente Castillo, puesto que con el cambio de Gabinete ministerial “ha tenido más de un gesto político”.

Explicó que ahora les corresponde a estas bancadas “cambiar de actitud” pues han sido “golpistas”. “La oposición ha amenazado con vacar y censurar ministros, esperemos que esto [el cambio en el Gabinete] toque la vena de la oposición, el Congreso tiene una impopularidad impresionante. Creo que ha tenido más de un gesto político [el presidente]”.

Por su parte, Edgar Tello deslizó la posibilidad de una posible vacancia presidencial si Castillo no cambie a los ministros del recién juramentado Gabinete Vásquez.

“El presidente tiene que reflexionar sobre las decisiones que ha tomado hoy”, dijo en RPP, aunque no especificó con qué ministros no están de acuerdo o quiénes deberían ser cambiados.

“Pedro Castillo podría terminar como Vizcarra”, añadió luego, aunque no precisó si hablaba de una eventual vacancia o no. “Que el pueblo interprete mis palabras”, aseveró.

“ES UNA TRAICIÓN”

Ayer por la noche, un grupo de 30 congresistas de Perú Libre rechazó el nombramiento del nuevo gabinete liderado, y lo calificaron como “una traición” por parte de Pedro Castillo.

Ellos se acercaron hasta los exteriores de Palacio de Gobierno cuando el presidente juramentaba en el cargo a los nuevos ministros.

“La bancada de Perú Libre no respalda este gabinete, porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos”, señaló un eufórico Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista y hermano de Vladimir Cerrón.

Según precisó Waldemar Cerrón, Perú Libre se encontraba en silencio desde hace unos días en busca de darle la oportunidad a Castillo de gobernar tranquilo, sin embargo, mencionó que “eso no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país”, indicó

“Vamos a seguir luchando para tener un gabinete que sí represente al pueblo peruanos”, finalizó el congresista.

