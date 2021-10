Magaly Medina tras captar a Paula Arias con Eduardo Rabanal: “Pasó por digna y no le duró más de 24 horas”

Magaly Medina se refirió a Paula Arias. (Foto: Instagram)

Luego que el programa de Magaly Medina difundiera unas imágenes donde se le ve a Paula Arias con su expareja Eduardo Rabanal, la conductora de TV expresó sentirse decepcionada, pues creyó que sí había terminado definitivamente con el hombre que fue captado en coqueteos con otra mujer.

“Paula Arias nos quiso mandar al desvío, hizo su comunicado y dijo, ‘ahora ya, los calló a todos’. Pasó por digna y no le duró más de 24 horas, y ya la sorprendimos. Otra vez ha vuelto con el engaña mujeres. Bueno, ha vuelto con su jugadorazo, qué labia tienen, pero qué discurso que las mujeres le creen todo” , indicó la conductora.

Asimismo, resaltó que creía que la cantante era una mujer empoderada, que no necesitaba ningún hombre para ser feliz. En otro momento, resaltó que a su producción ya habían llegado voladas de que esta ruptura era falsa y que el comunicado solo fue para apaciguar las aguas.

“Bueno, no pensábamos eso de Paula, se nos ha caído, pensábamos que era mujer determinada, de esas que no perdonan, de esas que decide, empoderada, que dirige su vida, que no necesita un hombre que le esté engañando cada vez que ella se va de viaje, pero bueno”, acotó la animadora bastante sorprendida.

¿Paula Arias regreso con Eduardo Rabanal? (Foto. Instagram)

PAULA ARIAS ES CAPTADA CON EDUARDO RABANAL

Después de informar su separación con Eduardo Rabanal a través de un comunicado, Paula Arias fue captada con el futbolista. El programa Magaly TeVe: La Firme se encargó de difundir las imágenes donde se le ve a la cantante bajando del carro rojo del deportista con una maleta.

Tras ser abordada por el reportero de ATV, lejos de aclarar la situación, la artista solo opta por seguir su camino, mientras Eduardo arranca el auto.

Eduardo Rabanal bajando la maleta. (Foto: Magaly TeVe: La Firme)

Según el informe, Paula y Eduardo venían de un viaje e incluso, fueron captados conversando y comiendo en un restaurante. Además, la voz en off señala que ya había llegado los rumores a la producción de Magaly Medina que la ruptura era falsa.

“¿El comunicado fue finta?”, se le escucha preguntar al reportero. A lo que Paula se ríe y responde: “Estoy tranquila, gracias”, evitando hablar más al respecto.

Ante ello, Magaly Medina mostró su sorpresa e indicó que estaba decepcionada de Paula, pues la consideraba una mujer empoderada.

“Paula es una mujer que ha demostrado tener las faldas bien puestas”, señaló Magaly al recordar que la primera vez que la engañaron, decidió terminar con el padre de sus hijas.

Paula Arias bajando del carro de Eduardo Rabanal. (Foto: Magaly TeVe: La Firme)

La periodista resaltó que la cantante se dedicó a valorarse y a ponerse más guapa, sin embargo, en esta oportunidad, Paula no hizo lo mismo.

“Dijimos, qué digna esta mujer. ¿Qué pasó? Era solo un engaña muchachos (el comunicado)”, resaltó.

SEGUIR LEYENDO: