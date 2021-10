Flor Pablo: “Que el ala cerronista de Perú Libre no esté de acuerdo con el gabinete es una buena noticia”

Flor Pablo recordó una reunión que tuvo con Mirtha Vásquez cuando asumió como congresista. (Andina)

En entrevista para RPP, la exministra y actual congresista por la bancada Somos Perú - Partido Morado, Flor Pablo, se refirió al reciente nombramiento del nuevo gabinete de ministros por parte de Pedro Castillo. Felicitó la desingación de Mirtha Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros quien por la trayectoria y el liderazgo que tiene es una garantía. “Es una mujer de izquierda, es una mujer progresista, que viene del trabajo de derechos humanos y del feminismo, y le auguro el mejor de los éxitos” , comentó.

Cree que si logra cohesionar el trabajo en el gobierno y se tienden los puentes para generar alianzas con fuerzas democráticas se puede avanzar en esta gobernabilidad de la que tanto se ha hablado.

Asimismo, comentó sobre las críticas al nuevo gabinete que llegaron desde la misma bancada oficialista de Perú Libre. Como se sabe, el vocero Waldemar Cerrón dijo que este gabinete es una traición ya queno representar al pueblo peruano. Vásquez sostuvo: “Que el ala cerronista de Perú Libre no esté de acuerdo con el gabinete ya es una buena noticia”.

Sobre Cerrón indicó que es evidente el desmarque que viene haciendo el presidente con el ala cerronista. “Ellos pasan a una segunda vuelta con 18% pero deben gobernar para todos. Piensan que los están traicionando, pero ellos no han reconocido que ganaron las elecciones por un antifujimorismo,. Ahora Perú Libre tiene la oportunidad de tener un buen gobierno de izquierda. Porque ahora son gobierno para todos los peruanos no para un sindicato. Esa etapa les va a costar ausmirla”, sentenció.

“Hay que saludar la decisión del presidente de hacer este cambio, por hacer una recomposición del gabinete en aras de la gobernabilidad. El premier era una persona confrontacional. Hay que valorar el gesto, está tomando decisiones y zanjando decisiones dentro del partido de gobierno”, apuntó Vásquez.

En esa línea, expresó que el nuevo gabinete debe buscar consensos en las bancadas de Alianza por el Progreso, Acción Popular, Partido Morado, Somos Perú, que son más de centro, así como con Juntos por el Perú. Enfatizó que si bien el gobierno es de izquierda, hay que tender puentes tanto hacia izquierda como a la derecha. Hay que asumir el diálogo como parte de la madurez política.

“Precisamente ayer estuvimos siete bancadas del Congreso pidiendo estos cambios, todas excepto JPP y Perú Libre, expresando que no queremos vacancia ni queremos censura. Se debe avanzar a una reforma constitucional que permita el equilibrio de poderes”, remarcó.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Señaló que un buen gesto del Congreso sería no aprobar por insistencia el proyecto de ley que modifica las condiciones para que el Ejecutivo presente cuestión de confianza, un mecanismo con el que se podría cerrar el Legislativo. “Porque sería protegernos y no decir nada sobre la vacancia. Esperaría que las bancadas evaluaramos no aprobar por insistencia esta modificación”, dijo.

A su vez, dijo que este es el momento de poder armar una agenda común, y no perder de vista que estamos en una pandemia, con una educación que no puede vovler a las clases presenciales, evidentes problemas de slaud, y una serie de cuestiones urgentes por atender, en las que se debe trabajar. Ya no estamos para seguir en esa confrontación. “Hay que dar vuelta a la página, ya no estamos en elecciones. El país espera respuesta de sus autoridades”, exclamó.

REUNIÓN CON MIRTHA VÁSQUEZ

Vásquez recordó cuando fue elegida congresista recibió una invitación de la excongresista Mirtha Vásquez. Convocó a una reunión a todas las congresistas que en campaña habían hablado sobre apoyar a las ollas comunes. “Nos hizo una reunión de transferencia, y nos dijo ‘esto he hecho, hasta aquí he llegado y esto falta’. Eso te pínta de cuerpo completo lo que es una profesional consecuente y comprometida. Estamos ante una mujer que va a permitir tender estos puentes”, reconoció.

SEGUIR LEYENDO: