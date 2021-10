Ethel Pozo y Julián Alexander anuncian posible fecha de su matrimonio

Ethel Pozo y Julián Alexander dan a conocer posible fecha de su matrimonio. (Foto: Instagram)

Ethel Pozo sorprendió a todos sus seguidores cuando anunció que se casaría con Julián Alexander, esto pese a que tienen menos de un año de relación sentimental. Tras este comunicado, muchos se han empezado a preguntar cuándo se realizará la tan esperada boda.

Es por este motivo que las cámaras de Magaly Tv: La firme fueron a buscar a la conductora de televisión, para saber la fecha exacta de su posible matrimonio con el productor de televisión.

Según comentó la misma Ethel Pozo, ellos todavía no han pensado en la boda , por lo que señaló que este año no se daría; sin embargo, adelantó que posiblemente se lleve a cabo el próximo. “ No, todavía. El próximo año ”, fue su respuesta.

Ante las diferentes preguntas de los reporteros, la hija de Gisela Valcárcel de inmediato se subió a su carro para abandonar el lugar en el que se encontraba con su prometido.

Recordemos que fue la misma Ethel Pozo la que dio a conocer que se casaría. A través de su cuenta de Instagram, la conductora de América Hoy se mostró bastante emocionada al anunciar que le habían pedido la mano.

“No puedo con la emoción, mi corazón explota, literal, al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita (…) ¡¡¡Mi ahora novio Julián Mujica se puso en complicidad con ‘Dome’ y ‘Lua’ y me propuso matrimonio!!! Las tres llorábamos de emoción, yo no lo podía creer”, escribió.

ETHEL POZO REVELA CÓMO JULIÁN LE PIDIÓ MATRIMONIO

¡No se lo esperaba! En comunicación con América Hoy, Ethel Pozo reveló detalles desconocidos sobre su pedida de mano. De acuerdo a la hija de Gisela Valcárcel, el joven coordinó con las dos menores hija de la conductora para proponerle matrimonio en una playa de Cancún.

“Nos habíamos ido de paseo a Isla Mujeres y en un momento me dice Julián: ‘vamos al mar, amor, pero un poco más alejados, vamos con las chicas’. Entonces entramos al mar, estamos ahí y ‘Dome’ y ‘Lu’ no venían, estaban demorando. Dicen ellas que estaban con mis primas muy nerviosas, ya habían quedado que una entraba grabando y otra con el anillo”, indicó.

GISELA VALCÁRCEL FELIZ POR EL COMPROMISO DE SU HIJA

Luego que Ethel Pozo diera a conocer que se iba a casar con Julián Alexander, Gisela Valcárcel se pronunció y expresó su felicidad por el bonito momento que vivió su hija al comprometerse.

“ Estamos muy contentas. Ella está feliz y cuando ves a los tuyos felices, también eres feliz ”, declaró. “Es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él me encanta”, dijo sobre su futuro yerno.

ETHEL POZO REGRESA A AMÉRICA HOY TRAS RESULTADOS NEGATIVOS DE COVID

Luego de Melissa Paredes diera a conocer que se contagio de COVID-19, Ethel Pozo y Janet Barboza se ausentaron del magazine de América Televisión por prevención. Sin embargo, tras varias pruebas y comprobar que ellas no se contagiaron, reaparecieron ante cámaras.

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño, desde aquí le mandamos un beso grande a nuestra Melissa Paredes, que está en casita, un beso amiga acá estaremos esperándote (…) He dado negativo a 6 pruebas. Exagerada, pero no importa es lo que se tiene que hacer”, comentó Ethel.

