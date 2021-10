Tres congresistas de Perú Libre buscan censurar a ministro Maraví, según Jorge Montoya

Foto: Composición.

El congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, reveló que, entre las firmas recolectadas para la presentación de una moción de censura contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Íber Maraví, se encuentran rúbricas de parlamentarios de la bancada oficialista.

En una entrevista para Canal N, el almirante comentó que, hasta el momento, son 3 congresistas de Perú Libre quienes también impulsan que Maraví deje el cargo tras escuchar sus descargos en la interpelación de la semana pasada.

“Tenemos 52 firmas hasta el momento. Hay firmas de todos los partidos, de Perú Libre tenemos tres hasta el momento”, expuso Montoya.

“Ellos han estado en la interpelación (al ministro Maraví), tienen sus ideas y son libres de opinar como desean, no me deben argumentar nada para firmar, pero es interesante analizarlo posteriormente a lo que suceda”, prosiguió.

Según explicó, la demora para presentar el documento responde a tres motivos. Además de querer totalizar las 63 firmas que se necesita para que la censura entre a debate, es esperar a que se apruebe la norma que regula la cuestión de confianza , la cual se espera que sea observada por el Ejecutivo los próximos días.

“Hay varias formas para interpretar la demora de la entrega de la censura. Una es la aprobación de esa ley (que regula la cuestión de confianza) y otra es darle tiempo al presidente para que recapacite y lo saque”, aseveró.

“Al ritmo que vamos, creo que el jueves estaremos alcanzado el número de firmas que necesitamos”, acotó.

Sobre las contradicciones entre algunos ministros y el presidente de la República, Pedro Castillo, en relación a una eventual cuestión de confianza en defensa del titular de Trabajo, el vocero de Renovación Popular consideró lo siguiente:

“El presidente Castillo está defendiendo a Maraví, él ha evitado que renuncie desde que el primer ministro se lo sugerió. Yo creo que están dispuestos a pedir una cuestión de confianza. Pero salga lo que salga, no tememos a lo que vaya a suceder”, sentenció.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, adelantó horas antes que el Gobierno observará la norma que regula la cuestión de confianza. Además, que presentarán una acción de inconstitucionalidad si el parlamento la promulga por insistencia.

“La prensa no dice nada, pero esa ley tiene que ser observada, la presentaremos el 6 o 7 de octubre, eso se va a presentar, le pido al Congreso que actúe conforme a la Constitución, porque la violan tan gravemente como en esta ley”, declaró a Exitosa.

“[Si la promulgan por insistencia] Presentaremos acción de inconstitucionalidad, pero vamos a presentar otro proyecto para que se modifique la constitución en virtud al 206 y no violando la Constitución, para que sea incapacidad mental lo que ahora está como incapacidad moral”, agregó.

En cuanto a lo acontecido al caso Maraví, el ministro Torres precisó que el Ejecutivo no presentará ante el Congreso de la República una cuestión de confianza por el ministro de Trabajo, a quien buscan censurar.

“Repito, no hay cuestión de confianza por el caso Maraví, clarísimo, ahí se acaba el debate, no hay cuestión de confianza. Congreso de la República siéntanse tranquilo, no va a haber eso”, manifestó.

Puntualizó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, promotor de la cuestión de confianza por el ministro Maraví, también lo ha entendido.

“En el equipo puede haber diferencias, contradicciones, pero mediante el dialogo se llega a soluciones, no hay expropiaciones, no hay cuestión de confianza, ahora también lo dice el premier”, sostuvo.

