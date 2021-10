Rosángela Espinoza debutará como cantante de bachata: “Todo en esta vida se puede”

La chica reality se lanzará como cantante. (Foto: Instagram/@rosangelaeslo)

La chica reality Rosángela Espinoza, planea incursionar en la industria de la música lanzándose como cantante de bachata. Así lo confirmó para las cámaras de América Espectáculos donde además reveló que junto a la canción se viene un videoclip.

“Mi bachata. Tiene que ser una bachatita, a mí me conocen por la bachata, ¿cómo voy a lanzarme con otro género? Obviamente en el videoclip voy a bailar”, contó la modelo, quién además aprovechó en anunciar que estaría entre sus planes abrir una escuela de baile. “Mi escuela de baile, olvídate”. Levántate de tu cama y cumple tus sueños que todo en esta vida se puede”

A pesar de no revelar más detalles, la ‘chica selfie se mostró muy emocionada por los proyectos que construye para su carrera artística y se animó a mandar un mensaje a todos los televidentes. “Levántate de tu cama y cumple tus sueños que todo en esta vida se puede”

La actual guerrera fue interrogada sobre su participación en la serie de Esto es Guerra, La Academia y afirmó que seguirá protagonizando escenas con picantes y románticas con Pancho Rodriguez. Cabe resaltar que se les vincula sentimentalmente después del estreno del primer capítulo de la serie donde se les ve besándose apasionadamente.

“Con Panchito huele a peligro, pero por parte de él porque yo soy piedra ahorita, estoy en modo Bichota, yo no me voy a enamorar. El que me prueba no me deja, me entiendes. Yo siento que cada vez más Panchito está más suelto, tranquilo, tranquilo, tengo que ir con mi balde de agua fría”

Finalmente, Rosángela comentó que sus fans le dicen que intente probar suerte como conductora en otros países. Un plan que no ha sido descartado por la modelo.

“El público me dice: Rosángela tú estas para Televisa, Tv Azteca. Y saben qué, es verdad, tengo que salir de mi zona de confort y es por eso que voy a ir escalando. Voy a ir primero a América Espectáculos y de ahí un vuelo para Televisa (risas)”, comentó entre bromas con el entrevistador.

ROSÁNGELA FUE SUSPENDIDA DE ESTO ES GUERRA

La útlima semana de septiembre, Rosangela Espinoza estuvo ausente durante la transmisión del programa de competencia. La influencer no apareció ayer en las pantallas de América TV y habría sido por no asistir a la grabación de la serie La Academia.

Dicha información fue confirmada por la misma chica reality tras responder en sus historias de Instagram a una fanática que le preguntó por su ausencia en el programa. “Fui al programa pero como ustedes saben empieza a las 7:10 p.m. Me suspendieron porque no llegue a la grabación de las 3 de la tarde de La Academia”.

Sin dar más detalles, la actual guerrera se pronunció en sus redes sociales con un contundente mensaje donde revelaba que no se sentía cómoda en Esto Es guerra y que lamenta la situación que está viviendo. La historia fue publicada aproximadamente en el mismo horario que empezaba el programa.

“Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera. Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más”, publicó en las historias de su Instagram el mes pasado.

SEGUIR LEYENDO