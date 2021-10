Melissa Klug sobre Yahaira Plasencia tras negar ser una “quitamaridos”: “Tiene cara de concreto”

Melissa Klug se burló de la salsera. (Foto: Instagram)

Melissa Klug, quien se acaba de comprometer con el futbolista Jesús Barco, se burló de Yahaira Plasencia tras afirmar que ella jamás se metió en una relación. Las dos estuvieron enfrascadas en un pleito años atrás por Jefferson Farfán, expareja de ambas. ¿Qué fue lo que dijo?

Durante una entrevista con un diario local, Yahaira Plasencia aclaró que, pese a los rumores, ella jamás fue la manzana de la discordia en el romance entre Jefferson Farfán y Melissa Klug.

“Nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, dijo para diario Trome.

Sin embargo, Melissa Klug no está de acuerdo con sus declaraciones. Según la ‘blanca de Chucuito’, ella todavía guarda las comprometedoras conversaciones que mantenía la salsera con Jefferson Farfán cuando aún eran pareja .

“Hay que tener una verdadera con... ciencia. ¡Qué increíble! Le recuerdo que aún guardo sus mensajes (por el caso de Jefferson Farfán) por si le dio amnesia”, señaló para Trome.

“Como siempre le digo, tiene cara de concreto. Ella solita se pone una lápida”, añadió.

Días atrás, Magaly Medina afirmó que Jefferson Farfán jamás había publicado pruebas para demostrar que no fue infiel.

“Ya sabemos que el clan de la Yaha siempre te aplaudirá. Pero eso de quitamaridos no te lo dijo nadie, te lo puso Melissa Klug porque ella fue quien se sintió afectada por la relación que iniciaste con Jefferson Farfán. Las demás personas ni nos interesa”, expresó en Magaly TV, La Firme.

“Tampoco nos engañes, no seas pinoche, porque él no mostró nada. ¿Farfán ha salido a desmentir algo de su vida privada? Tampoco inventes”, agregó la figura de ATV.

¿FARFÁN ENGAÑÓ A MELISSA KLUG?

Luego de que Jeffersón Farfán oficializara su romance con Yahaira Plasencia en septiembre del 2015, Melissa Klug acusó a la salsera de haberse metido con su familia.

Melissa, quien fue pareja de la ‘Foquita’ por varios años y es madre de sus hijos, contó en el programa de Magaly Medina que ellos todavía mantenían una relación cuando el futbolista decidió coquetear con Yahaira Plasencia .

“(Desde que él estaba conmigo) ellos (Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) ya se texteaban”, señaló a la popular ‘urraca’ en el 2015. Sin embargo, la intérprete de ‘Y le dije no’ siempre lo negó.

No obstante, las cosas dieron un giro inesperado cuando Yahaira admitió haberle sido infiel a Jefferson Farfán durante una entrevista con Milagros Leiva, en agosto de 2021. Tras ello, Melissa no dudó en burlarse de su confesión.

“Ella no es cara de palo, ella es cara de concreto. Te juro que increíble. Quien hizo daño a quien, cara de concreto (risas). Encima dice error. Eso se llama pende... y lo que le pasó se llama karma, consecuencia de sus malos actos, simple y fin”, señaló a Magaly TV La Firme.

MELISSA DEFIENDE A SU HIJA

Luego de que el programa Amor y Fuego difundiera imágenes de Samahara Lobatón disfrutando de un concierto, Melissa Klug sacó cara por su hija y afirmó que ella cuidó de su nieta mientras la menor de las Klug se divertía con sus hermanas.

“Sabía de su salida. Lo hizo con sus hermanas, salió a divertirse, parte de su edad, ¿no?”, indicó.

Sin embargo, la empresaria de 38 años evitó hablar sobre una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna, su expareja y padre su hija.

“Soy su mamá y la apoyaré y aconsejaré siempre. Sobre su vida sentimental no sé nada, yo creo que si es madura para algunas cosas tendrá que serlo para responder sobre sus acciones”, sentenció.

