Magaly Medina defiende a Melissa Klug de ataques de Milena Zárate: “Ya pues, tan conservadora”

Magaly Medina saca cara por Melissa Klug tras ataques de Milena Zárate. (Foto: Captura ATV e Instagram)

Para el amor no hay edad. Magaly Medina mostró su total desacuerdo con Milena Zárate por sus recientes declaraciones contra Melissa Klug, quien recientemente se comprometió con el futbolista Jesús Barco, 13 años menor que ella.

La popular ‘Urraca’ señaló que el pensamiento de la concursante de Reinas del Show es bastante retrograda, pues la ‘Blanca de Chuito’ se encuentra en el derecho de enamorarse de una persona que sea menor que ella, esto pese a que él no tenga hijos y ella tenga cinco.

“¿Quiere decir que cuando una es abuela y tiene 5 hijos se le tiene que negar el amor? Ya pues, tan conservadora Milena Zárate, me asombra que seas tan conservadora . Hay personas que viven el presente sin pensar en el futuro, uno no los puede obligar a pensar como nosotros”, indicó.

En otro momento, la polémica conductora de televisión precisó que ella tampoco se metería con un joven de 24 años, pero por un tema personal; sin embargo, para ella eso no quiere decir que otras mujeres de su edad no puedan hacerlo.

“Yo tampoco me metería con un mocoso de 24 años porque no es algo que a mí me provoque hacerlo, por muy maduro que vea a un chibolo de 24 años, lo vería como mi hijo, pero hay personas que no”, añadió.

MELISSA KLUG RESPONDE A MILENA ZÁRATE

Tras las candentes declaraciones de Milena Zárate, Melissa Klug se animó a responderle a la cantante colombiana. La chalaca le recordó que ella también estuvo con un futbolista que no era de su misma edad.

“ Jamás a ella. No te pases pues... el burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno. Hay que tener CON...ciencia ”, fue la respuesta de la expareja de Jefferson Farfán frente a los cuestionamientos de Milena.

MILENA ZÁRATE ENVÍA ADVERTENCIA A SUS CONTRINCANTES DE REINAS DEL SHOW

Milena Zárate, quien se encuentra en sentencia en Reinas del Show, le advirtió a Diana Sánchez y Vania Bludau que no será tarea fácil eliminarla del reality de baile, por lo que deben de prepararse de la mejor manera para enfrentarla.

“No se pueden perder el programa porque será una gala de infarto. Si (Diana Sánchez y Vania Bludau) quieren verme fuera de la competencia la van a tener complicado porque fácil no la tendrán. Las que tienen que preocuparse (de salvarse de sentencia) son ellas”, dijo.

ENFOCADA EN SU CARRERA MUSICAL

Milena Zárate lanzó hace poco su nueva canción ‘Mejor sin ti’ junto a Israel Lukis ‘Rico’ en versión cumbia, el cual ha sido bien recibida por el público en las diversas redes sociales.

“La grabamos hace más de seis meses y ha pegado bastante. Me identifico con el tema porque habla de que no necesito un hombre para ser feliz o salir adelante, al igual que muchas mujeres”, contó la artista colombiana.

“Esta canción es una nueva oportunidad de lanzamiento, tanto para mí como para ‘Rico’ con quien se nos está presentando hacer una gira por Colombia y estamos muy entusiasmados por eso”, añadió.

