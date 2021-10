Medio de Chile recuerda lamentable suceso de Pedro Gallese para ‘calentar’ previa ante Perú

Pedro Gallese será titular en el Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022.

El Perú vs Chile no es un partido cualquiera de Eliminatorias. De hecho, es denominado el ‘Clásico del Pacífico’ por todos los acontecimientos históricos que escapan del fútbol. El hincha peruano siempre le querrá ganar a los sureños, más si se trata de jugar en casa, como en esta oportunidad.

Tanto para la ‘bicolor’ como para la ‘roja’, el choque de este jueves 7 de octubre es de vital importancia, pues ambos no gozan de un buen lugar en la tabla de posiciones. Perder o empatar podría ir apagando el sueño de llegar a la cita mundialista del próximo año. En la previa, ninguno pareciera ser el favorito.

En el país vecino son muy conscientes de todo lo que genera este encuentro. Es por ello que ‘calentaron’ el duelo con Perú con insólito recuerdo que involucra exclusivamente a Pedro Gallese, portero titular de Ricardo Gareca en Eliminatorias y Copas Américas.

“Gallese y una de sus peores noches ante chilenos: Gol de Sagal y mano fracturada por remate de Puch”, tituló el medio ‘redgol’ a poco del Perú vs Chile. “Es de los más experimentados de su nómina, pero ante chilenos le trae malos recuerdos”, colocaron en uno sus párrafos internos.

Polémica publicación sureña en la previa del Perú vs Chile.

¿De qué partido hablan? Pues de uno disputado en 2017, cuando Pedro Gallese defendía los colores de Tiburones Rojos de Veracruz (México) y le tocó enfrentar a Pachuca de los sureños Ángelo Sagal y Edson Puch. En un remate de Puch, el ‘1′ terminó con luxación y fractura de índice que los sacó del encuentro y se perdió algunos choques de Perú.

Pedro Gallese no tuvo una buena campaña en Veracruz y regresó a Perú para jugar por Alianza Lima. Finalmente terminó en Orlando City de MLS.

PALABRAS DE RICARDO GARECA ANTES DEL PERÚ VS CHILE

“Entendemos la necesidad y eso lo sabemos. Es un partido importante para la selección. Cada vez son finales y lo tomamos de esa manera. Es muy difícil la Eliminatoria para todas las selecciones. Lo importante es que tengamos confianza para desarrollar nuestro juego. Enfrentamos a una selección importante, que está en la misma situación que nosotros. En base a eso tenemos que planificar bien el partido”, indicó.

Sobre las bajas de Chile, el argentino señaló: “Yo no me detengo en las ausencias que pueda tener una selección, pues están los mejores jugadores. Quienes los reemplacen son de mucho cuidado y están la altura de la gente que sale. Nosotros enfrentamos a Chile por su nombre y no por determinados jugadores. Estamos convencidos que los muchachos (de Perú) van a responder”, lanzó.

TERNA ARBITRAL PARA EL PERÚ VS CHILE

El árbitro principal será el uruguayo Christian Ferreyra y en cancha lo acompañarán tres compatriotas: Nicolás Tarán como primer asistente , Martín Soppi como segundo asistente y Gustavo Tejera como cuarto árbitro. Por otro lado, en el VAR se encontrarán tres colombianos: Nicolás Gallo, Carlos Betancur y Óscar Julián Ruíz.

