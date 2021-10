Madre de Paula Manzanal asegura que demandará a Macarena Gastaldo: “Yo actúo”

Madre de Paula Manzanal dice que demandará a Macarena Gastaldo. (Foto: Willax/ Instagram)

La madre de madre de Paula Manzanal, Ana Sarmiento, indicó que demandará a Macarena Gastaldo tras indicar que la agredió en restaurante. La señora dio estas declaraciones a través del hilo telefónico para Amor y Fuego.

Luego que la reportera le preguntará sobre las acusaciones de Macarena Gastaldo, quien indica que Ana Sarmiento la agredió físicamente en un restaurant de San Isidro, la mujer señaló que ella actúa, por lo que ya está tomando acciones legales al respecto.

“Mira preciosa, yo actúo, voy a tomar acciones legales y nada más, después voy a salir a hablar. Voy a darle a Rodrigo (una entrevista) que me encanta y Gigi Mitre me encanta...primero yo estoy actuando”, resaltó doña Ana, quien indicó que no tendrá ningún problema en conceder una entrevista tan pronto el abogado se lo permita.

“No te puedo decir nada ahorita, mientras que mi abogado no me de la orden. Después te puedo decir, después podemos conversar de todo lo que tú quieras, pero primero vamos actuar”, acotó la señora.

Aunque la reportera le siguió consultando sobre su enfrentamiento con la argentina, Ana Sarmiento resaltó que no quería ser malcriada pero tenía que cortar.

Paula Manzanal y Macarena Gastaldo tienen fuerte enfrentamiento.

MACARENA GASTALDO RESPONDE SOBRE DEMANDA

Los conductores de Amor y Fuego se comunicaron con Macarena Gastaldo tan pronto la mamá de Ana Sarmiento habla de su intención de demandarla. Ante ello, la argentina señaló: “Qué lamentable la verdad, después que la única víctima soy yo, ese día en el restaurante. Me da pena que la señora se refiera de esa manera tan despectiva, metiendo a mi familia, temas que no van a al caso”.

Gastaldo indicó que aún está a la espera del video de las cámaras de seguridad del restaurante donde fue agredida, la agresión, pues es un tema judicial y solo le queda esperar. “A mi no me interesa lo que diga la señora ni su hija, ¿cómo voy a hacer una denuncia si es mentira?”, preguntó Macarena.

Asimismo, resaltó que es una pena que hayan llegando hasta esta situación, pues “hay distintas formas de llegar un diálogo” y no llegar a la violencia.