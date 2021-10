Ladrón que se volvió viral en TikTok felicita a policías que lo capturaron: “Trabajan bien”

Foto: Captura.

La Policía Nacional del Perú capturó a un ladrón famoso en TikTok. Willy Ríos Basilio se viralizó en la popular red social tras ser grabado cuando asaltaba teléfonos celulares a personas a bordo de vehículos en medio del congestionamiento que se produce en el puente Pocitos, en el distrito de San Martín de Porres.

Según el coronel PNP Jorge Castillo Vargas, jefe del Escuadrón Verde, esta captura fue posible gracias al vídeo en TikTok, ya que sirvió como prueba de como el sujeto opera y comete los delitos.

“Este TikTok motivó a que el personal del grupo Terna haga las acciones de su competencia, las acciones de inteligencia en campo”, contó a América Tv.

Así, Ríos Basilio, de 34 años, fue intervenido justo cuando acababa de robarle el celular a una señora que iba a bordo de un vehículo en la misma zona del mencionado distrito limeño. “La víctima reconoció al sujeto que se hizo viral en TikTok”, detalló el coronel.

Ya capturado, el ladrón dio sus primeras declaraciones, en las cuales felicitó a la PNP por su gran labor al detenerlo. “Sí, estoy conforme porque ustedes hacen su trabajo y tienen que verificar. Estoy conforme con la intervención. Trabajan bien”, indicó.

Según comentaron los agentes del Escuadrón Verde, este individuo ya ha sido detenido más de una vez por el mismo delito y bajo la misma modalidad de robo, por lo que fue derivado a la comisaría del sector a la espera que sea procesado por los numerosos delitos de hurto en gravedad.

LADRÓN POCO EXPERIMENTADO

Hace unos días, miembros de la PNP capturaron a un ladrón “no tan experimentado” para robar, según su propia confesión. El sujeto excusó su actuar argumentando que recién ha ingreso al mundo del hampa.

Identificado como Junior Orlando Odar Morales, ahora más conocido como “el novato del hampa”, reveló a los miembros del escuadrón Terna que le falta mucho por aprender para no ser capturado.

“No sé hacerlo bien, por eso me han capturado. Yo no he robado con cuchillo o con pistola. Yo no sé hacer daño”, comentó el inescrupuloso sujeto.

“Por eso me ha capturado el grupo Terna, porque hace bien su trabajo, yo recién estoy aprendiendo”, manifestó Odar Morales, quien consideró que se encuentra en su “debut”, ya que recién lleva tres días intentando robar.

SIN VERGÜENZA

En tanto, otra “joyita” fue capturado por los agentes del orden. Ahora le tocó el turno a Juan Antonio Chiquilin Linares, alias “Cucaracha”, quien se camuflaba como mendigo para identificar a sus potenciales víctimas y quitarle todas sus pertenencias.

De acuerdo a un reportaje de ATV, el hampón nunca ha trabajado en su vida, solo pide limosnas y vive de lo robado.

“Simulaba pedir limosnas, pero cuando encontraba a su potencial víctima, que era un adulto mayor, un menor de edad o una persona que no estaba en condiciones para defenderse, este sujeto los seguía, los amenazada y les sustraía sus bienes”, declaró el oficial Castillo para el matutino.

Ambos ladrones fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la justicia para responder por sus crímenes.

