Patricio Parodi y Flavia Laos se reencontraron tras finalizar su romance

Flavia Laos y Patricio Parodi se volvieron a ver haber dado a conocer que terminaron su relación. (Foto: Instagram)

Simplemente amigos. Flavia Laos y Patricio Parodi no se guardarían rencor luego de haber terminado su relación sentimental, así lo demostraron en sus redes sociales, donde publicaron algunos videos juntos.

Como se recuerda, la expareja se mantuvo bastante distanciada debido a que la actriz pasó una larga temporada en Miami, Estados Unidos, donde buscaba hacerse un nombre en el mundo de la música.

Ahora, a través de Instagram las figuras de televisión y las redes sociales compartieron su reencuentro, causando revuelo entre sus más fieles seguidores. “ Miren quien apareció ”, dijo el popular ‘Pato’ al ver a su exnovia ingresando a su casa.

Cabe precisar que Patricio Parodi y Flavia Laos se juntaron para realizar una trasmisión de rutina de ejercicios , pero no faltaron los comentarios de sus fanáticos pidiéndoles que retomen su romántica relación, esto al ver que todavía se llevan bien.

Valeria Piazza señaló hace unos días que los modelos podrían retomar su relación sentimental, pues ambos todavía siente amor. “Así que más adelante creo tendremos sorpresas con esta relación entre Flavia y Pato. Yo soy vidente, claro que sí vas a ver”, comentó.

FLAVIA LAOS ASEGURÓ QUE PATRICIO PARODI ES SOLO SU AMIGO

Flavia Laos regresó a nuestro país, y como era de esperarse, fue consultada por el fin de su relación con Patricio Parodi. La recordada actriz de Ven, baila quinceañera confesó que ahora solo siente una amistad por el chico reality.

“ No, ya cada uno está en otra y creo que ya pasamos esa época. El amor se ha transformado en amistad . Siempre le voy a desear lo mejor y si encuentra a alguien que lo haga feliz, también voy a estar feliz con él”, declaró.

FLAVIA LAOS PIDIÓ AYUDA A PATRICIO PARODI

Flavia Laos se presentó en En boca de todos y le preguntaron si era verdad que Patricio Parodi le iba a ayudar a promocionar las nuevas ofertas que está vendiendo de “Comunidad Fit”, la empresa que tiene con su papá.

“Claro, ya hablé con él, ya le pedí que haga video, promoción, todo. Conversé con él y le pedí el favor que me ayude a promocionar mi negocio. Si ‘Pato’ y yo somos amigos, me dijo que por supuesto que sí, cómo me va a decir que no”, reveló.

FLAVIA LAOS ENFOCADA EN SUS PROYECTOS PERSONALES

Flavia Laos de momento le ha cerrado las puertas al amor. La modelo dejó en claro que se encuentra enfocada en sus negocios y crecer como persona, por lo que no quiere ahora mismo pensar en el amor.

“Estoy enfocada en mí, en hacer billete porque es importante, y a crecer como persona. Estoy esperando el video de Farruko, y también tengo unas propuestas por ahí, no las quiero conversar hasta tener el contrato”, añadió.

