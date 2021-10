Perú vs. Argentina: selección peruana jugará con la blanquirroja ante gauchos en las Eliminatorias

La ex presidenta interina de Bolivia criticó que “jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de (Luis) Arce arman procesos inventados y falsos”

Ricardo Gareca descarta a Yordy Reyna por lesión y esperará recuperación de André Carrillo

El entrenador de la selección peruana habló de la vuelta de Aquino, Zambrano y Farfán a la bicolor. Aún no define once definitivo para el Perú vs. Chile.