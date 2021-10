Perú vs Argentina: André Carrillo se suma a la lista de bajas para el partido de las Eliminatorias

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Uruguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - September 2, 2021 Peru's Andre Carrillo reacts Pool via REUTERS/Daniel Apuy

La Selección peruana visitará a Argentina en el último partido de la presente fecha triple por las Eliminatorias. Los dirigidos por Scaloni vienen de golear en casa a Uruguay, mientras que la ‘bicolor’ no pudo rescatar un empate frente a Bolivia en La Paz. Es por ello que, Ricardo Gareca y compañía viajan con la ilusión de sumar una victoria en tierras gauchas, pese a la ausencia confirmada de André Carrillo.

‘La Culebra’ no podrá viajar a Buenos Aires como se planteó en un principio. El comando técnico del ‘Tigre’ había decidido que el volante peruano no participe en los partidos frente a Chile y Bolivia, con el fin de recuperarse para el último encuentro de la fecha triple. Desafortunadamente, su lesión no evolucionó de forma positiva y en las próximas horas su desconvocatoria sería anunciada.

Imagen de archivo de Andre Carrillo de Perú. EFE/Antonio Lacerda

El jugador del Al Hilal no ha podido superar su lesión a la espalda y se convierte en una de las seis bajas para enfrentar al campeón de América. André se suma a Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Yordy Reyna. Uno de los jugadores que se perfila como titular en el Monumental es Gabriel Costa. El nacionalizado peruano podría volver a alinear desde el inicio como en la visita a Bolivia.

Otras de las posibilidades es Oslimg Mora. El habitual lateral derecho de Alianza Lima fue el último en ser convocado para el partido frente a la Selección boliviana y le bastó unos días para tener minutos con la ‘bicolor’. Gareca lo hizo debutar en la posición donde comenzó en el club íntimo y por sus características de juego, podría ser considerado de nuevo para tapar la salida de Nicolás Tagliafico.

El joven futbolista tiene 3 goles en 55 partidos con la camiseta de Alianza Lima. (Foto: Captura TVP)





PERÚ VS ARGENTINA

El duelo de peruanos y argentinos arrancará a las 6:30 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A las 7:30 p.m. de Venezuela y Bolivia. A las 8:30 p.m. de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. A la 1:00 a.m. del 15 de octubre en España.

Movistar Deportes (cable) y América TV (señal abierta) serán los encargados de transmitir el cotejo para el país ‘incaico’. TyC Sports y TV pública hará lo suyo para Argentina. También puedes seguir todas las incidencias en Infobae Perú: previas, goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.





MESSI VS LA SELECCIÓN PERUANA

En total, Lionel Messi ha jugado ocho encuentros ante el elenco nacional correspondientes a las Eliminatorias, sin conocer la derrota. El saldo a su favor es de 4 victorias y 4 empates. Justamente el primer encuentro se dio el 2005, cuando tenía 18 años y jugaron en Buenos Aires. Victoria 2 a 0 para los argentinos.

El segundo partido fue el 2008 con un empate 1 a 1. Luego, el 2009 se dio el duelo de vuelta y ahí Argentina venció por 2 a 1. Para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, fue un empate 1 a 1 en Lima, mientras que en Buenos Aires vencieron por 3 a 1.

En el proceso de Rusia 2018, hubo empate 2 a 2 en el Estadio Nacional y también un 0 a 0 en La Bombonera. Finalmente, el último partido fue en noviembre del 2020, con triunfo del vigente campeón de la Copa América por 2 a 0 en Lima.

NO HA PODIDO ANOTARLE A LA ‘BICOLOR’ EN ELIMINATORIAS

Así es. Aunque suene extraño y difícil de creer. Perú casi siempre ha salido invicto de los disparos del 6 veces ganador del Balón de Oro. Nunca pudo convertirle en esta competición y, de hecho, la última vez que lo hizo fue en la Copa América de Venezuela desarrollada el 2007 . En aquel partido, tras una gran combinación de pases del país de la ‘Albiceleste’, apareció Juan Román Riquelme, quien tras un excepcional pase dejó solo a Messi para que defina a placer y venza la valla defendida por Leao Butrón. Dicho tanto significó el segundo de un partido que acabó en goleada por 4 a 0.

