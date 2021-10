Pedro Castillo ratifica su intención de una nueva Constitución en lanzamiento de segunda reforma agraria

“Yo me ratifico que, así como el 28 julio juramos por esa nueva Constitución, hoy ¿a quién le corresponde hacerla entonces?”, expresó el presidente. | Foto: Agencia Andina

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, lanzó este domingo —al conmemorarse 53 años del golpe de Estado de Juan Velasco Alvarado—, la segunda reforma agraria en el Cusco, ante miles de ciudadanos en la fortaleza de Sacsayhuaman. En su discurso, Castillo ratificó algunas de sus promesas de campaña, como la nueva Constitución, y negó algún posible giro al centro en las políticas que impulsa su gestión.

“No podemos traicionar al pueblo. Compañeros, aquí no hay una hoja de ruta, aquí no hay un centrismo, aquí no hay un ‘voltéate a la derecha’. Acá manda el pueblo. Aquí hay un gobierno elegido por los agricultores”, dijo Pedro Castillo, mientras el premier Bellido y el resto de ministros que acompañaron al presidente en el evento aplaudían.

“Yo me ratifico que, así como el 28 julio juramos por esa nueva Constitución, hoy ¿a quién le corresponde hacerla entonces? ”, expresó el presidente al finalizar su discurso.

¿RESPUESTA A HUMALA?

Cabe señalar que el expresidente, Ollanta Humala, que firmó una ‘hoja de ruta’ de centro para conseguir el apoyo de un sector de la población y ganar las elecciones en 2011, consideró que la actual crisis política que vive el Perú es culpa de Guido Bellido y que el peor error de Pedro Castillo es mantenerlo como premier y “no haber sabido manejar un entorno que hoy es dañino”.

“Las deslealtades son inaceptables en un gobierno. Y lo digo con experiencia de haber sido gobierno y de haber tenido ese tipo de cosas. El presidente del Consejo de Ministros debe ser una persona de mucha confianza del presidente, pero este señor tiene un doble discurso y da la impresión de que obedece a las consignas del jefe del partido Perú Libre. Es insostenible la presencia de Bellido”, dijo el también líder del Partido Nacionalista al diario El Comercio.

Respecto a la tan comentada idea de instaurar la Asamblea Constituyente, el exmandatario indicó que “estamos perdiendo tiempo, hoy no es viable porque dividiría al país. No por la asamblea constituyente vas a arriesgar una gestión de cinco años de gobierno. Cuando uno entra al gobierno, ya no hay tiempo para muchas cosas”.

SOBRE LA SEGUNDA REFORMA AGRARIA

Desde el santuario Sacsayhuaman en el Cusco, Pedro Castillo precisó que la segunda reforma agraria tiene cinco ejes de trabajo y su desarrollo, aseguró, no busca expropiar tierras, ni afectar derecho de propiedad de nadie.

“Planteamos cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de los agricultores familiares relegados durante décadas, gobierno tras gobiernon y eso termina hoy”, expresó Castillo.

Lanzamiento de la II Reforma Agraria en la fortaleza de Sacsayhuamán. PCM

Detalló que la primera medida, en el marco de la II reforma agraria, es la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, el cual presidirá y que estará conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social y con participación de representantes de los gobiernos regionales y locales.

Puntualizó que desde este gabinete se diseñará e impulsará las políticas para el desarrollo rural y agrario del país.

En segundo lugar, el mandatario anunció una serie de medidas de apoyo directo e inmediato para los agricultores, quienes viven en una crisis debido a la pandemia y por el encarecimiento del costo de sus insumos de producción.

El presidente Castillo observó que, a pesar de la capacidad y diversidad productiva, estos años de abandono, han convertido al país en una nación muy dependiente de la importación de insumos y alimentos agropecuarios, “lo cual, debe culminar”, dijo.

En ese sentido, informó que en las próximas semanas se efectuarán ajustes a la franja de precios para proteger la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados del extranjero.

Igualmente, dijo, se lanzará un programa de apoyo directo para la compra de fertilizantes de los pequeños agricultores debido al incremento de sus precios.

Cuestionó que el Perú sea el único país de la cuenca del Pacífico que tiene fosfatos y en lugar de producir fertilizantes, los exportamos como materia prima para que otros países los produzcan.

“Por eso hemos iniciado los estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes en base de fosfatos en Bayóvar que tenemos en Piura. En mi gobierno tendremos una planta de fertilizantes, incluso pasaremos a ser exportadores de fertilizantes fosfatos en la región”, expresó.

(Con información de Agencia Andina)

