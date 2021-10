La Voz Senior: Concursante llora al abandonar competencia por problemas familiares

Peter Jiménez lamentó no haber podido despedirse personalmente del jurado. (Foto: Captura Latina TV)

En la edición del sábado 2 de octubre, La Voz Senior tuvo la inesperada salida de Peter ‘Potrillo’ Jiménez, de 66 años, quien abandonó la competencia para regresar a su país de origen por problemas familiares.

Antes de dar inicio con el knockout del equipo de Eva Ayllón, en el cual debían participar tres integrantes, la artista nacional indicó que su competidor no iría más en el reality de canto.

“Potrillo ha tenido un problema familiar, entonces no va a continuar en la competencia lamentablemente”, indicó Eva Ayllón al conductor Cristian Rivero.

Acto seguido, la producción de La Voz Senior mostró un video despedida de Peter Jiménez, natural de Venezuela, donde pide perdón públicamente por su inesperada renuncia al programa de canto.

“Buenas noches a mis queridos amigos, quiero disculparme ante ustedes debido a que no puedo cumplir el sueño que traía desde hace muchos años debido a un inconveniente que se me presentó en Venezuela , Me disculpo ante las cámaras de Latina, los directores, a los organizadores”, se le escucha decir al inicio.

Tras ello, el participante le pidió disculpas a su entrenadora Eva Ayllón, quien fue la que giró la silla para darle la oportunidad de ingresar al programa. “Una disculpa especial para la señora Eva Ayllón, quien fue la que me dio la abertura para llegar donde estoy”.

“A todos mis compañeros del equipo les agradezco. Yo sé que de ahí va a salir La Voz Senior, de ahí va a salir”, añadió.

No obstante, Peter rompió en llanto al asegurar que su intención no era irse en estos momentos. “Me voy con un dolor inmenso porque esta no era mi intención, sino lograr el sueño que yo quise hace muchos años, pero, la verdad, así es la vida, cosas que pasan”.

Peter Jiménez no aguantó las lágrimas al despedirse del programa. (Foto: Captura Latina TV)

Luego, se dirigió a todos los miembros del jurado, integrado por Eva Ayllón, Tony Succar, Daniela Darcourt y el dúo Pimpinela.

“Los admiro, los aprecio. Me voy con un dolor en el alma de no poder despedirme de ustedes personales. De corazón, un beso y los estaré recordando por siempre, muchas gracias”, concluyó.

Finalmente, Cristian Rivero agradeció las sinceras palabras de Peter ‘Potrillo’ Jiménez y lo invitó a participar de la próxima temporada. “Las puertas están abiertas”.

CRISTIAN RIVERO SE DESESPERA CON TONY SUCCAR

Durante la edición de La Voz Senior, emitida el martes 28 de septiembre, el conductor Crisitan Rivero le gritó a Tony Succar por demorarse al anunciar a quién eligiría para confirmar su equipo.

“¡De una vez, Tony! ¡Por favor! ¡Nos desesperas!”, dijo el presentador de Latina después de haber contado hasta tres y no recibir respuesta del compositor por varios minutos.

El presentador de televisión dijo que Tonny Succar lo desespera. (FOTO: Instagram/@_cristianrivero/@tonysuccar)

En aquella oportunidad, el productor peruano enfrentó en los knockouts del programa al dúo Luis Chumpitaz y David Lobatón contra Juan Ugarriza y Javier Costilla. Dicha presentación dejó sin palabras a Succar, quién demoró en decidir que dúo sería el ganador e iría a los conciertos.

Luego de una larga espera, Tony Sucar elegió como ganadores a Luis Chumpitaz y David Lobatón.

¿DE QUÉ TRATA LA VOZ SENIOR?

En 2013, el formato de La Voz llegó a Perú de la mano de diferentes estrellas como Jerry Rivera, Eva Ayllón, Kalimba y José Luis “El Puma” Rodríguez. Su éxito fue tan grande que en 2014 se transmitió la segunda temporada y en 2015 la tercera.

Sin embargo, se dejó de producir pero este año, regresó con el nombre de La Voz Perú. Tras el fin del programa, adoptó el nombre de La Voz Senior, hecho para participantes de más de sesenta años .

Transmitido por Latina Televisión, el programa ha dejado el corazón de muchos espectadores lleno de emociones con las historias de cada concursante.

La Voz Senior se transmite con éxito de lunes a sábado desde las 20:30 p.m., donde además podemos ver como jurados a Tony Succar, Eva Ayllón, Daniela Darcourt y al dúo Pimpinela.

