¿Cuáles son los requisitos para viajar a España desde Perú?

El turismo ha retornado como una de las principales actividades en los peruanos. Frecuentemente, se realizan viajes a España ¿Cuáles son estos requisitos? ¿Qué filtros deben pasar para viajar al país europeo? Cabe recordar que esto forma parte de las medidas empleadas por la Unión Europea, con la finalidad de seguir los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19.

PASOS

Los ciudadanos peruanos que ingresen a España como turistas, están autorizados a viajar siempre que cuenten con el ciclo o pauta de vacunación completa con una antigüedad mínima de catorce (14) días. Las vacunas admitidas son las autorizadas por la EMA o la OMS. Más información aquí.

En esa línea, deben ser provistos de un certificado de vacunación reconocido por el Ministerio de Sanidad del Reino de España (vacunas Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac y Sinopharm). Solo para estos casos, no será necesaria la autorización previa de entrada que otorga la Agregaduría de Interior de la Embajada de España en el Perú.

Además, con la pauta completa de vacunación, deberán de llenar antes de su salida un formulario de control sanitario a través de la web www.spth.gob.es y en el mismo introducir los datos del certificado de vacunación.

Los pasajeros que viajan por motivos no esenciales como el turismo y no cuenten con la pauta de vacunación completa no podrán ingresar a territorio español.