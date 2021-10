Andrés Hurtado llevará a Susan Prieto, Shantall y Mirella Paz a México tras firmar contrato con TV Azteca

El conductor quiere internacionalizar el talento de las cantantes. (Fotos: Instagram)

En la última emisión de Porque hoy es sábado con Andrés, el presentador Andrés Hurtado sorprendió a todos al anunciar que tiene deseos de llevar a México a las talentosas cantantes Shantall, Susan Prieto y Mirella Paz.

El recordado Chibolín recordó cuando apoyó a las tres artistas para que lograran bajar de peso gracias a la operación de manga gástrica. Esto con el objetivo de crear un grupo de trabajo a futuro.

“Estrellas del Perú para el mundo. He decidido producir yo, soy el productor de todo. Pienso que pueden ser millonarias. En un año van a cambiar sus vidas al mil porciento, porque yo tengo el tercer ojo”, les dijo a las cantantes en el 2019, dos años antes de firmar contrato con TV Azteca.

Ahora que Andrés Hurtado está a punto de viajar a tierras mexicanas para iniciar un gran proyecto, el conductor de Panamericana TV invitó a Shantall, Susan Prieto y a Mirella Paz a viajar con él para que demuestren su talento .

“Los tiempos de Dios son perfectos. Sí sabía que tenía un camino y era llegar a México, y ya llegué. Mi segundo camino es que México las vea. Las voy a presentar. Tres reinas que cantan no hay en el mundo”, señaló el conductor.

Aunque las tres se mostraron nerviosas ante esta noticia, Shantal, Mirella y Susan afirmaron que darán lo mejor de ellas para impresionar al público.

“Gracias a Dios por ponerme en nuestro camino. Eres un ángel más en la tierra para nosotras”, le agradeció la hija de Bettina Oneto.

Finalmente, Andrés Hurtado les advirtió: “No pueden tener hijos, nada de enamorados, nada de casamientos. Les he dicho que para poder ser estrellas, no pueden tener novio. Si están casadas, tienen que divorciarse”.

¿QUÉ HARÁ ERNESTO PIMENTEL EN MÉXICO?

Luego que Andrés Hurtado publicara una foto donde se le ve junto a Ernesto Pimentel y Carlos Cacho, los seguidores Chibolín especularon que el conductor del Reventonazo de la Chola sería su coanimador en México.

“Ha salido en todos los medios que me llevo a la Chola Chabuca de coanimadora. salió en todos los diarios, pero no me la llevo por eso. Se han equivocado, es mi nana ”, aclaró Andrés Hurtado durante su programa.

Además, contó que Ernesto Pimentel lo invitó a cenar como recompensa por no invitarlo a su cumpleaños. Pero solo fue eso: una cena y no una celebración debido a una propuesta laboral.

“Ustedes no se preocupen, él no sirve para nada. Ya les expliqué, yo quise comprarle a él. Le dije ‘te voy a llevar a México’. Él me dijo ‘ay qué lindo, voy a coanimar contigo’. No, va de nana”, sentenció.

Andrés Hurtado, Carlos Cacho y Ernesto Pimentel en su misteriosa reunión. (Foto: Twitter)

ANDRÉS HURTADO FIRMÓ CON TV AZTECA

Tras visitar Porque hoy es sábado con Andrés, Magaly Medina reveló que Andrés Hurtado radicará en México tras su firma de contrato con TV Azteca. Según la urraca, Chibolín fue recibido como toda una celebridad y hasta le ofrecieron una cuantiosa suma para que aceptara la propuesta.

“Vino mi productor general a decirme ‘¿adivina qué?, ¿adivina quién se internacionaliza y quién en estos días va a firmar un contrato con una empresa de televisión internacional?’ Me dice nada menos que Andrés Hurtado”, contó Magaly en el programa de Panamericana Televisión edición aniversario.

Por otro lado, Magaly Medina, quien en su momento tuvo ciertos enfrentamientos con Andrés Hurtado, indicó que las cámaras de Magaly TV, La Firme grabaron el momento exacto de la contratación.

“No lo podía creer, se va como flamante contratación de Azteca Televisión, ciudad de México, (...) Lo trasladaron en helicóptero, estuvimos con el gerente general de Azteca TV, vimos la firma de contrato, es real”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: