Congresista Betssy Chávez ante chats de Perú Libre: “No amerita una ruptura”

Betssy Chávez, de Perú Libre, se pronunció tras la revelación de los chats del grupo oficial de WhatsApp de su bancada. En ellos sus correligionarios le piden dar un paso tras demostrar cómo ella mantiene una postura opuesta al resto del grupo oficialista.

“No vamos a renunciar, las discrepancias son parte de las agrupaciones políticas. Tenemos que fortalecernos. La dialéctica es parte de esto, no amerita una ruptura. Así me digan que renuncie, no voy a renunciar”, afirmó Chávez.

Estas declaraciones se las dio a la prensa luego de reunirse, junto a la bancada de Perú Libre, con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Allí, la parlamentaria les restó importancia a las conversaciones reveladas y comentó que solo buscan “trabajar en nombre del país”

“Mi posición siempre ha sido muy clara. Vengo de la izquierda, pero no represento la izquierda radical a todas luces, soy democrática. Me han puesto el nombre de “moderada” no me ofende, creo que tenemos que trabajar en el nombre del país. Desde mi posición y la posición de varios de mis colegas vamos en esa línea. No hemos hablado de rupturas”, agregó la representante de Tacna.

LOS CHATS DE PERÚ LIBRE

Por horas de la tarde, una investigación periodística de Epicentro TV remeció al oficialismo, ya que sacaron a la luz una serie de capturas de pantalla de un chat grupal de WhatsApp demostrarían como operan Guido Bellido , Vladimir Cerrón y compañía tras bambalinas.

Uno de los chats mostrados revela como la bancada de Perú Libre, al son de Bellido y Cerrón, conspiran en contra del canciller Oscar Maúrtua y del vicecanciller Luis Chávez, quienes hicieron pública su incomodidad sobre la reunión del mandatario Castillo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

“Tienen que ir dos cosas, la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también el Murtua (sic) debe renunciar en el día”, escribe Bellido, mientras otros congresistas se muestran a favor del pedido.

En cuanto a la congresista Betsy Chávez, se puede leer como en los chats filtrados, los partidarios de Perú Libre, del ala cerronista, son bastante críticos ella. En un momento de la conversación, Chávez es instada a dar un paso al costado a la bancada por mostrarse “más moderada” ante la opinión pública.

“Lamentable que aún siga perteneciendo a la bancada de Perú Libre. Por dignidad, si no comulgo con un partido, ¡renuncio!”, se muestra en el chat en alusión a la parlamentaria Chávez.

Según Epicentro, la congresista Chávez, presente en el chat, al parecer no comentó al respecto, por lo tanto, eso significaría que hoy ante la prensa es la primera vez que se pronuncia acerca del tema.

Otras capturas de pantalla demuestran la autoridad que tiene Vladimir Cerrón en la bancada de Perú Libre. El 11 de setiembre, cuando murió Abimael Guzmán, el legislador por Trujillo, Roberto Kamiche informó en el sobre el deceso del terrorista, algo que fue ignorado por parte de la bancada mientras Cerrón, quien empezó mandar links de temas que no tenían nada que ver con el asunto.

Otro que también es criticado en el chat grupal es el ministro de Justicia, Aníbal Torres, por decir a la prensa que Vladimir Cerrón es dañino para el gobierno.

