Guido Bellido reafirma que no renunciará al cargo de primer ministro

Guido Bellido se mantiene firme en su cargo REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, dejó en claro su posición frente al cargo que maneja y aseguró que el presidente Pedro Castillo es el único que tiene la potestad de remover de sus funciones a los integrantes del gabinete. “Eso no está en la mesa de Fuerza Popular”, aseguró.

En ese sentido, el primer ministro ratificó que no dejará su puesto y que se mantendrá en el gabinete ministerial "

“Me piden que si voy a renunciar, de ninguna manera. Nuestro cargo está siempre en manos del presidente para que él, en ejercicio de sus funciones, vea por conveniente y en el momento nos lo solicite (la renuncia), nadie más. Eso no está en la mesa de Fuerza Popular; eso no está en la mesa de los partidarios del señor Fujimori“, sostuvo en conferencia de prensa.

Por otro lado, al ser consultado sobre los tuits que se publican en la pagina oficial del Ministerio de Trabajo donde le dan su respaldo a Iber Maraví, aseguró que investigarán si esto procede de manera legítima.

“No tenemos información alguna para dar opinión. En realidad tendría que ver el contenido que tiene, pero no vamos a entrar en discusión. Creo que ya en este momento habrá escuchado el ministro y si hay alguna situación equivocada estará corrigiendo, si es que es así”, agregó.

IBER MARAVÍ AMENAZA A KEIKO FUJIMORI

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, se mostró incómodo por las últimas declaraciones de Keiko Fujimori que hizo a través de su cuenta de Twitter. La ex candidata presidencial, no dudó en criticar al titular sobresaliendo sus presuntos nexos con el terrorismo en el Perú.

Ante esto, el ministro de Trabajo sostuvo que presentará una querella contra la lideresa de Fuerza Popular, por dejar a entrever sus supuestos vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso.

“Señora, Keiko Fujimori, usted que actualmente está acusada por el Ministerio Público tendrá que demostrar ante la justicia sus afirmaciones, cuando se refiere a mi como acusado de participar activamente en atentados de Sendero”, sostuvo el ministro.

GUIDO BELLIDO BRINDA RESPALDO A IBER MARAVÍ

Al ser consultado durante conferencia de prensa, sobre la interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, Bellido deslizó la posibilidad de pedir la cuestión de confianza al Congreso.

“De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, porque esto responde a un tema eminentemente político”, manifestó Bellido quien estuvo acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ministro de Justicia, Aníbal Torres; y ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Raúl Maita.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo, Iber Maraví?, ¿los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y, por supuesto, no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado”, puntualizó.

GUIDO BELLIDO LE RESPONDE A KEIKO FUJIMORI

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido no dudó en manifestar su descontento tras las acciones que ha tomado Keiko Fujimori y sus partidarios de Fuerza Popular, a quienes sindicó de desestabilizar el país por perder las elecciones presidenciales ante el ahora presidente Pedro Castillo.

“Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones no estaría yo de ministro o el 100% de los que ahora estamos. Pero eso no puede ser óbice para que hoy quiera tumbarse a cada ministro. Eso es poner en inestabilidad al país, los sectores que buscan ello luego nos echan a nosotros la culpa”, aseguró el premier el ultimo miércoles.

